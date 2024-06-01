Украина одолела Англию в первом матче чемпионата Европы по минифутболу
Сборная Украины по минифутболу победила Англию в первом матче чемпионата Европы.
Поединок завершился со счётом 5:2. Украинцы уже на 4-й минуте вышли вперед. После передачи вратаря отличился Игорь Техненко, а спустя еще 3 минуты он сделал дубль. В конце концов, в первом тайме украинцы отличились 4 раза, забив еще два красивых мяча.
Второй тайм проходил почти без моментов и лишь на 39 минуте англичане сумели отыграть 1 гол, а к концу матча они забили и во второй раз. Однако почти сразу Украина восстановила преимущество в 3 мяча. В итоге уверена победа украинцев.
Чемпионат Европы по минифутболу
Групповой этап, группа В
Первый тур, 26 мая
Украина - Англия 5:2 (4:0)
Напомним, сборная Украины попала в группу В. Кроме Англии, нашими соперниками также Греция и Казахстан.
Расписание матчей сборной Украины
2 июня:
- 16:45 Украина - Греция
3 июня:
- 20:30 Казахстан - Украина