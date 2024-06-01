Украина одолела Англию в первом матче чемпионата Европы по минифутболу

Сборная Украины по минифутболу победила Англию в первом матче чемпионата Европы.

Поединок завершился со счётом 5:2. Украинцы уже на 4-й минуте вышли вперед. После передачи вратаря отличился Игорь Техненко, а спустя еще 3 минуты он сделал дубль. В конце концов, в первом тайме украинцы отличились 4 раза, забив еще два красивых мяча.

Второй тайм проходил почти без моментов и лишь на 39 минуте англичане сумели отыграть 1 гол, а к концу матча они забили и во второй раз. Однако почти сразу Украина восстановила преимущество в 3 мяча. В итоге уверена победа украинцев.

Чемпионат Европы по минифутболу

Групповой этап, группа В

Первый тур, 26 мая

Украина - Англия 5:2 (4:0)

Напомним, сборная Украины попала в группу В. Кроме Англии, нашими соперниками также Греция и Казахстан.

Расписание матчей сборной Украины

2 июня:

16:45 Украина - Греция

3 июня: