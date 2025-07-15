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Сбила машина в родном селе: старейший марафонец мира погиб в возрасте 114 лет

Руслан Травкін — 15 июля 2025, 19:40
Сбила машина в родном селе: старейший марафонец мира погиб в возрасте 114 лет
Фауджа Сінгх
x.com/PunjabKingsIPL

Фауджа Сингх, британско-индийский мужчина, которого считают самым старым марафонцем в мире, умер после того, как его сбила машина в Индии в возрасте 114 лет.

Об этом сообщает BBC.

Полиция говорит, что Сингх переходил дорогу в деревне, где он родился в Пенджабе, когда его сбил неизвестный автомобиль. Местные жители доставили его в больницу, где он умер.

Сингх, мировая икона, устанавливал рекорды, пробегая марафоны в разных возрастных категориях, в частности, когда ему было более 100 лет. Он начал бегать в 89 лет и пробежал девять полных марафонов между 2000 и 2013 годами, когда завершил карьеру.

Наезд и побег произошли в понедельник, когда долгожитель гулял по своей родной деревне Беас Пинд, вблизи Джаландхара.

"Продолжается поиск, и обвиняемого скоро поймают", –сказал Харвиндер Сингх, высокопоставленный офицер районной полиции.
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Гармандер Сингх, тренер Фауджи Сингх в клубе Sikhs In The City, подтвердил его смерть в заявлении, опубликованном в беговом клубе.

В заявлении говорится: "С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что наш символ человечества и источник позитива Фауджа Сингх умер в Индии".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал его "исключительным спортсменом с невероятной решимостью".

Напомним, в 40-летнем возрасте умер звезда игры в пул Чанг Юн Лин, который в 2012 году несколько месяцев был лидером мирового рейтинга.

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