Марафон: все что нужно знать о самом длинном легкоатлетическом забеге

Впервые официально марафонский забег был проведен еще в 1986 году

Бег – один из самых популярных видов досуга для людей, которые пропагандируют активный образ жизни и занимаются физкультурой. И если культура бега в Украину пришла относительно недавно, то в мире организованно бегают уже более века. Очевидно, что самым массовым видом является марафонский бег, или проще – марафон – легкоатлетическая дисциплина на шоссе дистанцией 42 км и 195 метров.

На сегодня крупнейшими забегами мира являются Токийский, Бостонский, Берлинский, Чикагский и Нью-Йоркский. Однако о них – ниже. Главное, что нужно понимать – большинство марафонов являются открытыми для каждого желающего. А сами соревнования классифицируются по категориям: A, B, C... и уровням: Platinum (самая престижная категория), Gold, Elite и другие.

История

По легенде, греческий воин Фидиппид пробежал в 490 году до нашей эры без остановок из города Марафон в Афины, символизируя победу греков над персами.

В современном виде, однако не на современной дистанции, этот вид вошел в программу первых Олимпийских игр, которые состоялись в Афинах в 1896 году. Идею включить в программу Олимпиады бег на самой длинной дистанции поддержал сам Пьер Де Кубертен – основатель современных Игр. На этапе зарождения дистанция марафонских забегов не была постоянной, а зависела преимущественно от локации, которая была заявлена организаторами.

Олимпийские игры

На первых Олимпийских играх дистанция марафона составляла ровно 40 километров. Победителем в этой новой легкоатлетической дисциплине стал греческий водонос Спиридон Луис, который преодолел маршрут за 2 часа 58 минут и 50 секунд.

На протяжении первых шести Олимпиад длина марафона не была постоянной. Классическая дистанция – 42 километра и 195 метров – впервые появилась в 1908 году на Играх в Лондоне. Тогда ее специально удлинили, чтобы королевская семья могла наблюдать за стартом с балкона Виндзорского дворца.

После нескольких изменений, в 1921 году Международная федерация легкой атлетики официально утвердила стандартную марафонскую дистанцию – 42,195 км. Начиная с Олимпийских игр 1924 в Париже, эта длина сохраняется по сей день.

Марафон вошел в программу чемпионатов мира в 1983 году. А в 1984-м в Лос-Анджелесе женщины впервые стартовали на этой дистанции в рамках Олимпийских игр.

Интересный факт: Международный олимпийский комитет измерил маршрут, который, согласно легенде, пробежал гонец Фидиппид от Марафона до Афин. Его длина оказалась значительно короче – всего 34,5 км.

Самые престижные марафоны мира

В 2006 году директора пяти, на то время, самых престижных марафонов (Бостонского, Нью-Йоркского, Чикагского, Берлинского и Лондонского) ударили по рукам и создали World Marathon Majors.

Бостонский марафон

Когда проходит: третий понедельник апреля, на "День патриота".

Первый забег: 1897 год.

Схема Бостонского марафона

Это старейший марафон из всех, проводимых ежегодно, и один из старейших в мире. В его создании стоит запомнить два имени: первый руководитель олимпийской команды США Джон Грэм, как автор идеи и организатор; бостонский бизнесмен Герберт Голтон, как спонсор. Хотя, все же стоит сказать и третье имя – Джон Макдермотт. 19 апреля 1897 года он записал себя на страницы истории, став первым победителем Бостонского марафона.

Со временем маршрут забега изменился, дистанция увеличилась, но осталось неизменным влияние марафона на мировой спорт. Именно здесь впервые в истории к соревнованиям допустили женщину (в 1972 году), а три года спустя в забеге принял участие человек на инвалидной коляске. Это был Боб Холл. Перед стартом он поспорил с тогдашним директором гонки Уиллом Клони, что финиширует менее чем за 3 часа, и выиграл спор, показав время 2 часа 58 минут.

Интересные факты

Мы сказали, что марафон проходит ежегодно в третий понедельник апреля, но это не совсем правда. В 2020 году из-за пандемии коронавируса забег перенесли на сентябрь, да и состоялся он виртуально. А соревнования 2021-го прошли уже офлайн, но в октябре.

Бегуны должны пройти квалификационный отбор, выполнив нормативы по времени, соответствующие полу и возрасту, что является еще одним аспектом – кроме дистанции и продолжительности – уникальным для Бостонского марафона.

В 2013 году во время забега произошел теракт: возле финиша взорвались две бомбы, что привело к гибели трех человек и ранению более 260 зрителей и участников. Дальнейшие поиски подозреваемых привели к смертельной перестрелке и преследованию, которое на день перекрыло движение в Бостоне.

В 2007 году американская астронавтка Сунита Уильямс впервые одолела марафонскую дистанцию, находясь в космосе. Ее время составило – 4 часа 23 минуты.

Лондонский марафон

Когда проходит: четвертое воскресенье апреля.

Первый забег: 1981 год

Схема Лондонского марафона

История Лондонского марафона берет свое начало с... Нью-Йоркского, на котором в 1979 году принял участие британский спортсмен Крис Брашер. Позже в газете "The Observer" он спросил:

"Интересно, можно ли было бы организовать фестиваль в Лондоне? Мог бы Лондон провести такой фестиваль? У нас есть курс... но есть ли у нас сердце и гостеприимство, чтобы принять весь мир?".

Не дожидаясь ответа, Брашер вместе со своим другом Джоном Дисли уже через 18 месяцев провел первый Лондонский марафон, и это было феерично. Возможно, помог хороший спонсорский контракт с Gillette (75 000 фунтов на три года), но на первый забег было более 20 000 желающих. А на участие в гонке 1982 года было подано более 90 000 заявок со всего мира.

С тех пор количество участников Лондонского марафона выросло до более чем 43 000, а элитные бегуны соревнуются за 308 000 долларов призовых. Во время забега были установлены как мужские, так и женские мировые рекорды. Забег транслируют в более чем 196 странах мира, а в Великобритании его смотрят от четырех до пяти миллионов зрителей на BBC.

Интересные факты

Во время марафона может происходить свадьба. Первой парой, которая поженилась "на ходу", в 1999 году стали Мик Гамбрилл и Барбара Коул;

На Лондонском марафоне было зафиксировано более 100 официальных попыток установления рекордов Гиннесса. Среди них – "самый быстрый марафон с бытовым прибором" и "самый быстрый марафон в одежде растения";

Существует группа, которая с момента основания марафона в 1981 году не пропустила ни один забег. Их называют "вечно присутствующие";

В 2016 году на Лондонском марафоне финишировал миллионный участник;

На первом марафоне было два победителя: американец Дик Бердсли и норвежец Инге Симонсен пересекли финишную линию, держась за руки.

Берлинский марафон

Когда проходит: последнее воскресенье сентября.

Первый забег: 1974 год.

Схема Берлинского марафона

История этого марафона переплетается с историей самой Германии. Когда в 1974 году впервые состоялся этот забег, маршрут был ограничен Западным Берлином, ведь после поражения во Второй мировой войне Германию разделили на западную и восточную, а между ФРГ (Федеративная Республика Германия) и ГДР (Германская Демократическая Республика) была возведена Берлинская стена. И только после ее падения в ноябре 1989 года началась новая эра, как для страны, так и для марафона.

30 сентября 1990-го, за три дня до воссоединения Германии, маршрут Берлинского марафона пролегал через Бранденбургские ворота и обе части Берлина. Сейчас этот забег почти не отличается от образца 1990-го. И его принято считать самым быстрым среди крупнейших.

Интересные факты

В Берлине был установлен не один мировой рекорд:

Среди женщин: Наоко Такахаши (2001 год), Тигст Ассефа (2023).

Среди мужчин: Пауль Тергат (2003), Хайле Гебреселассие (2007, 2008), Патрик Макау (2011), Уилсон Кипсанг (2013), Деннис Киметто (2014), Элиуд Кипчоге (2018, 2022);

Новые участники часто ошибаются на финише, считая, что он возле Бранденбургских ворот, но это не так. Между воротами и финишем расстояние около 200 метров;

На финише марафона участникам предлагают... пиво, правда, безалкогольное.

Чикагский марафон

Когда проходит: второе воскресенье октября.

Первый забег: 1905 год.

Схема Чикагского марафона

История марафона в Чикаго имеет два начала. По сути первый забег состоялся в 1905 году, то есть всего через 8 лет после создания Бостонского марафона (напомним, старейшего среди крупнейших). Этот забег также проводился ежегодно, но в 1920-х годах его перестали проводить.

Вторым днем рождения марафона является 25 сентября 1977 года. Его же принято считать началом этого забега, ведь именно в 1977-м была создана современная версия гонки под новой организацией.

Среди всех крупнейших забегов только этот может серьезно поспорить с Берлинским за право называться самым быстрым. За всю историю Чикагского марафона было установлено шесть мировых рекордов: дважды мужских и четыре раза женских.

Что важно, оба действующие рекорды были установлены именно в Чикаго. В 2024-м кенийская спортсменка Рут Чепнгетич преодолела дистанцию за 2:09:56 и побила рекорд Тигст Ассефы, который был установлен в Берлине годом ранее.

Среди мужчин рекорд также установили недавно (в 2023-м), также улучшив результат Берлина. Однако это достижение имеет печальную историю. Всего через 4 месяца после своего триумфа мировой рекордсмен кениец Келвин Киптум трагически погиб в аварии. На марафоне 2024-го организаторы почтили его память минутой молчания и выставкой.

Интересные факты

В истории Чикагского марафона зафиксировано пять случаев смерти. Все – в период с 1998 по 2007 годы;

По данным мировой статистики, в среднем на 50 тыс. участников марафонов приходится один смертельный случай;

В 2011-м американка Эмбер Миллер преодолела дистанцию беременной (38 недель и 5 дней). Сразу после финиша у нее начались схватки, и через несколько часов после этого Эмбер родила дочь Одру Миллер;

В первые годы Чикагский марафон проводился в августе;

Чикагский марафон приносит городу около $500 миллионов в 2024 году. Это отели, транспорт, рестораны и туризм.

Нью-Йоркский марафон

Когда проходит: первое воскресенье ноября.

Первый забег: 1970 год.

Схема Нью-Йоркского марафона

Помните, что на Бостонском марафоне впервые разрешили выступления женщинам? Этому очень сильно поспособствовала Нина Кусчик, которая была единственной женщиной в первом Нью-Йоркском забеге, однако не смогла его завершить.

Собственно, она начала отстаивать идею равенства полов на марафонах и в 1971-м обратилась с этой просьбой в Любительский спортивный союз. В итоге ее допустили к соревнованиям в Бостоне в 1972 году, где Нина одержала победу. Но была проблема. АСС разрешил участие при условии разного времени старта (женщины начинали на 10 минут раньше).

Уже через 7 месяцев после триумфа она и еще 7 женщин приняли участие в Нью-Йоркском марафоне, где в знак протеста против разного времени старта все десять минут прождали в начале гонки. Нина снова выиграла забег, а АСС отменил это правило.

"Бег – это не мужское и не женское дело. Это просто здоровье", – сказала Кусчик после победы в 1972-м.

Интересные факты

Это крупнейший в мире марафон. Ежегодно забег собирает более 50 000 бегунов и 12 000 волонтеров, а в 2016 гонку завершили 51 394 человека;

Более 2,5 миллиона зрителей стоят на трассе, которая проходит через пять районов города: Стейтен-Айленд, Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен;

Юбилейный 50-й марафон в Нью-Йорке не состоялся. Его отменили из-за пандемии коронавируса. Также забега не было в 2012-м, когда город оправлялся после урагана Сэнди;

Заявки на регистрацию с 1996 года подаются в лотерею. Этот процесс продолжается до сих пор.

Токийский марафон

Когда проходит: 6 марта.

Первый забег: 2007 год.

Схема Токийского марафона

Токийский марафон в истории своего основания несколько похож на Чикаго. У него также два дня рождения. Главный и официальный – 2007 год. Именно тогда между собой соединились два других забега и мир увидела современная версия Токийского марафона.

Но его родителями являются Токийский международный марафон (мужское соревнование, которое проводилось с 1981 года), и Токийский международный женский марафон" (женское соревнование, которое проводилось с 1979 года). Сейчас это эффектное действо, ведь маршрут проходит через важнейшие исторические и туристические места Токио.

Интересные факты

Правила соревнований очень точные и должны соблюдаться дословно, иначе будут очень строгие санкции;

Зрители в Японии также отличаются. Они поддерживают спортсменов, но без оглушительных звуков;

В соревнованиях участвуют около 35 тысяч участников, которые выбираются случайным образом из более чем 300 тысяч ежегодных заявок. В соревнованиях могут участвовать спортсмены на колясках, а 400 мест зарезервировано для благотворительных бегунов;

Наряду с бегунами в классической одежде часто соревнуются люди в различных странных костюмах. На марафоне можно увидеть косплеи на супергероев, ниндзя, исторических или мультипликационных персонажей.

В 2024 году было объявлено, что World Marathon Majors пополнится забегом в столице Австралии – Сиднее.

Кстати, последние Кейптаунский и Шанхайский марафоны сейчас проходят процесс оценки и, вероятно, в ближайшие годы пополнят самую статусную серию.

Марафонский бег в Украине

Белоцерковский марафон является старейшим забегом в Украине. Впервые его провели еще в 1987 году. Сейчас он проходит в рамках чемпионата Украины.

А вот самым престижным является Киевский, который с 2010 года традиционно проводится в октябре в столице Украины. Оба соревнования проходят под эгидой Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Рекордсменами Украины на марафонской дистанции являются Дмитрий Барановский – у мужчин (2:15:07, Фукуока) и Елена Шурхно – у женщин (2:23:32, Берлин).

Также в Украине проводится множество полумарафонов и четвертьмарафонов. Что это такое и как их различить?

Разновидности

Полумарафон – забег на дистанции длиной 21 км.

Четвертьмарафон – 10 км.

Ультрамарафон – забег на любую дистанцию, которая является больше классических 42 км 195 м.

Наиболее распространены забеги на определенную дистанцию, или на время. Как, например, суточный бег.

Самыми распространенными дистанциями являются 50 и 100 км, 50 и 100 миль (1 миля = 1609,3 метра).

Правила марафонов

Правила регламентируются Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics). Также на марафонах фиксируются мировые рекорды. Правда, по определенным критериям, которые касаются рельефа – перепад высот на дистанции не должен превышать 1/1000, то есть один метр на 1 километр дистанции. Если перепад высот составляет более 42 метров, то все результаты являются неофициальными, а мировые рекорды не могут быть ратифицированы.

Среди самых статусных вышеуказанным критериям не соответствуют марафоны в Бостоне (перепады – 136,29 м) и Лос-Анджелесе (121,94 м).

Важно: длина должна быть не меньше 42 км 195 м, и не больше на 0,1%, то есть 42 метра.

Марафоны бывают некоммерческими и коммерческими. К первым относятся соревнования на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ко вторым – большинство известных марафонов по всему миру, которые имеют вступительный взнос и призовой фонд.

В забегах, которые проходят под эгидой World Athletics, формируется рейтинг.

Мировые рекорды

Были ратифицированы в 2004 году. К тому времени фиксировалась статистика лучших результатов. Действующим мировым рекордсменом у мужчин является Келвин Киптун. На Чикагском марафоне в 2023 году кениец преодолел дистанцию за 2:00:35. В феврале 2024 года Киптун погиб в ДТП. Ему было всего 24...

Келвин Киптун финиширует на Чикагском марафоне-2023 с мировым рекордом Getty Images

Также в Чикаго был установлен и действующий мировой рекорд у женщин. В 2024 году кенийка Рут Чепнгетич финишировала с результатом 2:09:56.

Расписание мировых марафонов на 2025 год

Мировые марафонские мажоры

Токио – 2 марта;

Бостон – 21 апреля;

Лондон – 27 апреля;

Сидней – 31 августа;

– 31 августа; Берлин – 21 сентября;

Чикаго – 21 октября;

Нью-Йорк – 2 ноября.

Всего на 2025 год утверждено более 350 марафонов.

Расписание марафонов в Украине

Белая Церковь – 4 октября;

Киев – 11 октября.

Полумарафоны в Украине

Киевский полумарафон Несокрушимости – 13 апреля;

Новая почта полумарафон Львов – 4 мая;

– Винницкий полумарафон Несокрушимости – 14 сентября;

Новая почта полумарафон Ровно – 21 сентября;

Всеукраинские соревнования Франковский полумарафон – 5 октября;

Новая почта полумарафон Киев – 26 октября.

В списке указаны только официальные забеги под эгидой ФЛАУ.

Интересные факты о марафонах