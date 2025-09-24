Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу под эгидой AIDA

Екатерина Садурская во второй раз за сентябрь стала чемпионкой мира по фридайвингу – на этот раз под эгидой AIDA (Международная ассоциация развития фридайвинга).

В эти дни в Лимассоле проходит чемпионат мира, а украинка участвовала в категории CNF – погружение без ластов с постоянным весом.

В итоге, Садурская нырнула на 75 метров, чего оказалось достаточно для победы в соревновании. Второе место заняла венгерка Жофия Торучик, которая уступила Екатерине три метра. Бронзу получила представительница Хорватии Санда Делия.

К тому же именно 33-летняя украинка владеет мировым рекордом данной дисциплины. В прошлом году во время международных соревнований AIDA в Доминике Екатерина погрузилась на 84 м, побив собственный рекорд, который она в целом устанавливала семь раз.

Напомним, что Екатерина Садурская могла получить бронзу чемпионата мира в дисциплине CWT. Однако она остановилась в шаге от подиума. Зато золото тогда выиграла другая украинка, а именно Наталья Жаркова, которая еще и установила новый национальный рекорд.

Для спортсменки это восьмое чемпионство мира в целом. Ранее она побеждала в 2022, 2023 и 2024 годах.

Это не первый титул для украинки в этом месяце на уровне ЧМ – накануне Екатерина выиграла золотую медаль под эгидой CMAS.