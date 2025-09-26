Садурская установила рекорд Украины и выиграла второе золото чемпионата мира 2025

Украинка Екатерина Садурская стала победительницей в нырянии с постоянным весом в биластах (CWTB) на чемпионате мира 2025, который проводится под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA).

Украинская спортсменка нырнула на 97 метров, что стало новым рекордом Украины. Второе место заняла американка Энчанте Галлардо, у которой 96 м, у третьей Жофии Торучик из Венгрии – 92 м.

Напомним, это уже вторая золотая медаль украинки на этом турнире. Несколькими днями ранее 33-летняя Садурская победила в погружении без ласт с постоянным весом. После двух дисциплин Екатерина имеет 172 балла и лидирует в общем зачете ЧМ.

Для спортсменки это девятое чемпионство мира в целом. Ранее она побеждала в 2022, 2023 и 2024 годах. Также Екатерина выиграла в этом месяце золотую медаль под эгидой CMAS.