Скандальные видео: президент федерации носит одежду с надписью "Россия" и говорит об отделении Закарпатья

Журналист и блогер Виталий Глагола опубликовал видео, где президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко тренируется в форме с надписью "Россия" и говорит об отделении Закарпатья от Украины.

Соответствующие записи появились у него в телеграм-канале.

Отметим, что ФЛАУ в ответ опубликовала официальное заявление, в котором обратилась в правоохранительные органы, чтобы те выяснили все обстоятельства и дали правовую оценку таким действиям, а также подчеркнула, что федерация изучает ситуацию и готовит оперативное рассмотрение вопроса на заседание компетентных органов ФЛАУ.

Кроме этого, Федерация легкой атлетики Украины пообещала сделать все возможное, чтобы самим выяснить все обстоятельства и вынести соответствующее решение в рамках их полномочий.