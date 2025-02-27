Спортивный арбитражный суд Украины: громкое начинание и нулевая эффективность

Большинству из нас с детства знакома ситуация заключения пари, проще говоря спора, с перебиванием рукопожатия третьей стороной, которой выступал некий судья, по обоюдному согласию спорящих.

Очень упрощенно, но строчкой выше описана процедура Третейского суда.

Именно таким третейским судом и должен был стать Спортивный арбитражный суд Украины (САС), который был создан Национальным олимпийским комитетом в 2016 году.

Должен был, но пока так и не стал…

"Чемпион" попытался разобраться в истории организации, которая могла бы принести огромную пользу украинскому спорту, но, на самом деле, пока существует только на бумаге.

Постоянно действующий третейский суд

САС должен был стать постоянно действующим, независимым органом, который удовлетворяет все стороны конфликта. И этим упростить жизнь украинским спортсменам в частности, и всему спорту в целом.

Все в рамках действующего украинского законодательства.

Подобная организация, безусловно, очень нужна любой стране, Украина – не исключение. И создание САС можно было бы только приветствовать.

Но как мы видим на скрине ниже, в разделе суда на сайте НОК вообще отсутствует подраздел "Решения суда". И это неудивительно. Судом с 2016 года было рассмотрено лишь одно дело.

Скрин с сайта НОК Украины

Кстати, единственная федерация, которая на сегодняшний день публично признала юрисдикцию САС, это федерация хоккея на траве. И это она сделала добровольно, не с подачи НОКа или министерства.

Системе не выгоден спортивный суд

Известный украинский спортивный юрист Юрий Юрченко считает, что без САС отечественные спортсмены – практически беззащитны.

"В свое время в Украине было инициировано создание суда аналогичного Лозаннскому. Его необходимость понимало все спортивное сообщество, юристы и практики, в частности. Потому что в спорте все судебные дела должны происходить значительно быстрее, чем в обычном национальном законодательстве и жизни. Сама практика участия в спортивных спорах убедила меня в том, что без этого органа у нас спортсмены становятся максимально незащищенными", – говорит специалист.

По словам Юрченко, не имея соответствующего третейского суда, спортсмены вынуждены обращаться в суды общей юрисдикции. А это, как минимум, три инстанции (несколько стадий процесса) вместо одной, в то время как третейский суд предусматривает только одну. И, соответственно, если это несколько инстанций в государственных судах, то необходимо учитывать нагрузку судей по другим делам.

Спортивные дела не могут быть в приоритете, они в общем потоке. На практике, это все растягивается до года, в лучшем случае. Во многих случаях процесс может длиться и полтора, и два, и даже три года.

По меркам спорта – это очень долго.

Например, специальные выездные суды на Олимпиадах рассматривают дела вообще за считанные дни или часы, зачастую, принимая решения на протяжении суток.

Эффективная работа САС позволит сэкономить драгоценное время.

Вместе с тем юрист считает, что действующей системе украинского спорта САС не выгоден, вспоминая дело тренера Дзигасова.

"Он был главным тренером сборной Украины по борьбе, с ним не продлили контракт. Провели конкурс и заключили контракт с другим специалистом. Когда он оспаривал это решение Минмолодьспорта, ему ничего не оставалось, кроме как обратиться в государственный суд. Более того, ему еще пришлось там разбираться в юрисдикциях между двумя разными судами. Министерство – государственная структура, и дело должно быть подведомственно административным судам. С другой стороны, с учетом тех исковых требований, которые он сформулировал, административный суд указал, что это вообще не их юрисдикция. Это должен рассматривать общий суд".

В итоге, тренер подал иск в общий суд, потерял время. Вместо того чтобы изначально обратиться в Спортивный суд.

Суд рассматривал дело около года и отказал Дзигасову в иске. А подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию уже не было никакого смысла. Контракт с другим тренером был заключен как раз на год.

"Вот так мы и получили проблему, которую имеем на сегодняшний день. Когда министерство заключает контракты не с теми тренерами, которые победили по результатам соответствующего конкурсного отбора, а совершенно с другими специалистами. Минмолодьспорт может себе это позволить, понимая, что даже если кто-то обжалует решение, то это ни к чему не приведет".

Как видим, украинское спортивное сообщество не имеет возможности в короткие сроки решить спорные ситуации.

Возникает логичный вопрос, почему САС не работает? Ведь даже сам закон о физической культуре и спорте предусматривает, что все споры должны решаться в спортивном третейском суде.

Для того чтобы суд заработал, все федерации должны признать его юрисдикцию. Масса споров, которые сейчас возникают, могут быть рассмотрены этим судом. Естественно могут быть решения, которые абсолютно не устраивают федерацию.

Свеж в памяти скандал в федерации тяжелой атлетики Украины, когда министерство поручило назначить главным тренером женской сборной господина Полякова, который работал в оккупированном Крыму. Против воли комиссии спортсменов.

Очевидно, что многие вопросы сейчас решаются в рамках федерации, за счет административного давления. У людей нет возможности защищаться, кроме как идти в государственный суд. А там такие дела, как мы выяснили выше, по большому счету, бесперспективны. К тому же, если речь идет о действующих спортсменах, то карьера может закончиться, пока суд примет решение.

Это дает возможность злоупотреблять своими правами и возможностями федерациям. А в каких-то моментах и министерству, исходя из назначений на должности тренеров сборной, которые они проводят.

Единственное дело САС

Вернемся к тому единственному делу, которое рассматривал САС Украины. Что интересно, его инициировал именно Юрий Юрченко.

"Единственное решение, которое выносилось этим судом, было по моему заявлению. С одной стороны я пытался защитить права пловцов, а с другой, подавая это заявление, пытался таким образом протестировать, как именно суд сейчас работает, работает ли вообще. Я подал заявление в федерацию плавания о том, чтобы меня приняли в члены. Естественно, они отказали, потому что им это было невыгодно. Они поняли, что адвокат и юрист станет членом федерации, воспользуется всеми сполна и "вывернет их кожух наизнанку". Зачем это им нужно?", – вспоминает Юрченко.

Юрченко обратился в спортивный суд за защитой своих прав, чтобы стать членом федерации плавания. Суд прогнозируемо заявил о том, что у него нет юрисдикции, потому что эта федерация не признала юрисдикцию САС. И, соответственно, третейское соглашение отсутствует, САС не имеет полномочий рассматривать этот иск.

Замкнутый круг.

Реформа от нового председателя

Если во времена прежней команды руководства НОК, во главе с Сергеем Бубкой, председателем суда был Равиль Сафиуллин, то с приходом на должность Вадима Гутцайта, пост председателя САС занял Михаил Ильяшев, известный юрист, член НОК и президент Национальной федерации фехтования Украины. Именно под его руководством в 2024 году САС был реформирован.

"Спортивный арбитражный суд при НОК Украины – это сервисное учреждение, которое будет прозрачно, эффективно и быстро рассматривать споры в области спорта. Мы хотим, чтобы спортивные федерации предусмотрели в своих уставах возможность обжалования решений своих дисциплинарных органов в Спортивный арбитражный суд при НОК Украины", – приводит слова Михаила Ильяшева сайт "Ильяшев и партнеры".

Михаил Ильяшев Ильяшев и партнеры

Также функционер отметил, что стороны смогут разрешать внутренние споры на национальном уровне без привлечения гражданских судов, соблюдая при этом принципы справедливого и квалифицированного рассмотрения дел.

Будут сами определять арбитра для рассмотрения споров, а федерации могут сами номинировать арбитров. Без какого-либо вмешательства извне. Но для этого нужно, чтобы федерации признали юрисдикцию САС.

"Мы ожидаем, что спортивные федерации в ближайшее время признают юрисдикцию САС путем внесения изменений в уставы, а субъекты спортивной деятельности будут включать третейскую оговорку в договоры", – надеется Ильяшев.

Что мешало это сделать раньше? Вопрос риторический...

Возникает еще один логический вопрос: как господин Ильяшев одновременно будет возглавлять САС и федерацию, дела которой так же в теории могут рассматриваться. Конфликт интересов?!

"Возможно, Ильяшеву предложили эту инфраструктуру построить, а потом уйти с должности. Сделать черновую работу, грубо говоря, ради процессуальной системы и остаться главой федерации. Или же, возможно, уйти с должности президента федерации в конце концов, оставшись главой соответствующего суда", – отмечает Юрченко.

Существует еще одна проблема. Закон о третейских судах Украины не позволяет решать трудовые споры. А в спорте достаточно весомая часть исков – это именно трудовые споры. Проще говоря, контракты.

То бишь на поверхности необходимость внести определенные изменения и в закон о третейских судах. Да, изменения можно внести и в процессе. Главное запустить роботу суда для решения всех остальных вопросов.

Но это пока все в теории...

Оптимистически настроен и действующий президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. Функционер заверяет, что процесс – на финишной прямой.

"Мы направили во все федерации по олимпийским видам спорта письма, чтобы те предоставили рекомендации относительно лиц, которых предлагают в этот арбитражный суд. Уже получили письма от некоторых федераций, которые предоставили рекомендации по судьям. Сейчас на Этической комиссии нужно будет рассмотреть эти кандидатуры, чтобы они соответствовали требованиям арбитражного суда по своим навыкам и профессиональной деятельности.

Также приняли решение, что нужно направить во все федерации по олимпийским видам спорта письма, чтобы они заключили договоры с нами о признании арбитражного суда. Чтобы мы (НОК. – ред.) вместе с Министерством молодежи и спорта прописали, что существует и работает арбитражный суд", – отмечает президент НОК Украины.

Вадим Гутцайт

Прямо сейчас Гутцайт не может указать точные даты, но уверяет, – в ближайшее время. Также функционер заверил, что нет никакого искусственного затягивания процесса. С его слов, в САС Украины заинтересованны все действующие лица.

Кроме того, глава олимпийского комитета заверил, что суд будет работать профессионально и реально упростит жизнь, в первую очередь, спортсменам.

Ждем!

Международный CAS

А пока в Украине суд только начинает запускаться, в швейцарской Лозанне уже более 40 лет функционирует Международный Спортивный арбитражный суд (CAS). Инициатором его создания стал бывший президент МОК (Международного олимпийского комитета) Хуан Антонио Самаранч.

Дела, попадающие на рассмотрение CAS, можно условно разделить на "коммерческие" и "дисциплинарные".

Среди последних значительную долю составляют споры о дисквалификации, связанных с допингом. При этом большинство "коммерческих" споров CAS рассматривает как суд первой инстанции, а "дисциплинарные" обычно попадают в арбитраж после того, как их рассмотрела предшествующая инстанция.

Первая инстанция – дело сразу ложится на разбирательство CAS.

Вторая (третья) инстанции. Разберем на примере скандально известного договорного матча Металлист – Карпаты. Сначала КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет) УАФ признал матч договорным (1-я инстанция). Апелляционный комитет (2-я инстанция) оставил это решение в силе, после чего харьковчане обжаловали решение в Лозанне.

Важно! За очень редкими исключениями, CAS является судом последней инстанции. То есть его решение обжалованию не подлежит. Исключением может быть апелляция в Верховный суд Швейцарии, если проигравший считает, что CAS рассматривал дело с процессуальными (регламентными) нарушениями.

Завсегдатаями CAS уже давным-давно стали российские спортсмены, известные своим пристрастием к допингу. Иногда спортсмен высокого класса, представляющий страну на международных соревнованиях, может даже не догадываться о том, что ему подсыпал запрещенную добавку в пищу доктор. И, узнав результаты своих проб, шокированный атлет идет разбираться в суд. Разумеется, зачастую подобные дела обречены на провал для заявителя.

Время от времени имеет дело с CAS и украинский спорт. Одним из последних примеров дел, рассматривавшихся организацией с участием наших спортсменов, был иск, поданный УАФ (Украинской ассоциацией футбола) на техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

В ноябре 2020 года Украине присудили техническое поражение, поскольку после случаев заболевания на COVID вся делегация была помещена на карантин. Суд подтвердил решение УЕФА присудить украинской сборной 0:3 в матче со Швейцарией.

Также сообщалось, что УЕФА правильно истолковала свои же циркуляры, когда признала, что Украинская ассоциация футбола должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся.

Широко известен скандал с отечественным представителем спортивной ходьбы Игорем Главаном.

В 2019-м году атлет был отстранен на два года после обнаружения в допинг-пробе запрещенных препаратов. При этом, сам легкоатлет утверждал, что обвинения против него были сфабрикованы.

В июле 2021-го Федерация легкой атлетики Украины объявила, что CAS постановил увеличить срок дисквалификации до трех лет и аннулировать результаты Главана с 25 июля 2017 года. Таким образом, Главан – участник Олимпийских игр 2012-го и 2016 годов – не смог представить Украину на Олимпиаде в Токио.

Ну и все мы прекрасно помним решение в деле "Тимощук против УАФ". В марте 2022 года УАФ лишила футболиста всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретила ему заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Бывший игрок, а ныне тренер, после начала полномасштабной войны России против Украины не прекратил работать в тренерском штабе питерского Зенита и не осудил действия государства-террориста.

Тимощук пытался обжаловать лишение его футбольных регалий в Апелляционном комитете УАФ, но потерпел неудачу. После этого он обратился в CAS, который в ноябре 2024-го года отменил решение украинских футбольных инстанций. CAS удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации.

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 (дня, когда УАФ приняла решение о лишении игрока всех регалий), Тимощук не предпринял никаких действий, из-за которых бы к нему нужно было применять такие дисциплинарные санкции.

Как дела у соседей?

В Польше Спортивный арбитражный суд при тамошнем олимпийском комитете начал свою деятельность еще в 1994 году. Он был сформирован (регламент и структура) по примеру суда в Лозанне. В состав Трибунала входят 24 судьи, которые кроме юридического опыта также являются специалистами в спорте. Судьи назначаются министром спорта, правлением польского олимпийского комитета и президентом польской конфедерации спорта.

САС Польши занимается решением споров, возникающих в связи с обжалованием окончательных дисциплинарных решений польских спортивных ассоциаций. То есть в суд обращаются для того, чтобы обжаловать решение, принятое на уровне федерации. Правда, несмотря на 30-летнюю историю деятельности, в базе данных судебных решений не густо. А последнее решение суда вообще датировано 6 мая 2019 года.

Скрин с сайта Спортивного арбитражного суда Польши

Председатель Трибунала профессор Збигнев Чвенкальский рассказывает, что САС Польши – абсолютно автономный и независимый орган, который занимается в первую очередь дисциплинарными вопросами:

"Какие дела мы вообще решаем? В основном это дисциплинарные дела, касающиеся нарушений антидопинговых правил, и, в меньшей степени, арбитражные дела. Трибунал не принимает решений по техническим деталям игры. Если арбитр назначает, например, пенальти, а клуб считает, что для этого не было оснований, и хочет к нам обжаловать, мы не примем такой случай".

Также прежде чем попасть в САС, дело должно пройти две инстанции. То есть сначала должен быть первичный пересмотр, затем апелляция и вторичный пересмотр спортивной ассоциацией. И только после этого дело можно направить в Трибунал. По словам Чвенкальского, в среднем за год в суд поступает примерно 10 дел.

После того как дело поступило в САС, его сначала предварительно проверяют на предмет того, подпадает ли оно под юрисдикцию Трибунала. Когда дело принимается к рассмотрению, лицо, подающее его в Суд, обязано уплатить сбор.

Но, что интересно, наши коллеги с Польши не помнят ни одного дела Спортивного арбитражного суда Польши.

"Я даже не знаю, работает ли этот Трибунал на самом деле. В антидопинговых делах, которые являются наиболее важными для таких органов, апелляционным органом является дисциплинарная коллегия POLADA, а оттуда дело напрямую направляется в CAS. Я не помню, когда что-то происходило в этом трибунале".

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Как мы видим, на данный момент Спортивный арбитражный суд Украины де-факто является фантомным учреждением, которое существует только на бумаге. Остается надеяться, что в ближайшее время будут приняты реформы, которые позволят украинскому САС функционировать должным образом и разрешать спорные ситуации в кратчайшие сроки.