Победительница Стокгольмского марафона внезапно умерла в 30-летнем возрасте
Эфиопка Шеварге Алене, которая четыре месяца назад выиграла Стокгольмский марафон (2:30.38), потеряла сознание во время тренировки и была доставлена в больницу близ столицы страны Аддис-Абебы, где внезапно умерла.
Об этом сообщает A Bola.
"С глубокой скорбью мы узнали о смерти Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона 2025 года.
Шеварге Алене стало плохо во время тренировки и была доставлена в больницу, где, к сожалению, никто не смог спасти ее жизнь. Наши мысли с ее семьей и близкими", – говорится в заявлении организаторов Стокгольмского марафона.
Ален выиграла 12 из 27 забегов, в которых участвовала как профессионалка.
Спортсменка покинула Восточную Африку, чтобы продолжить профессиональную карьеру, и жила в Нью-Йорке и Мексике, но недавно вернулась к тренировкам в Эфиопии.
Напомним, известный испанский бегун на средние и дальние дистанции Мо Катрир получил 4-летнюю дисквалификацию.