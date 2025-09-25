Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Другое

Победительница Стокгольмского марафона внезапно умерла в 30-летнем возрасте

Руслан Травкін — 25 сентября 2025, 17:00
Победительница Стокгольмского марафона внезапно умерла в 30-летнем возрасте
Шеварге Ален
Скриншот A Bola

Эфиопка Шеварге Алене, которая четыре месяца назад выиграла Стокгольмский марафон (2:30.38), потеряла сознание во время тренировки и была доставлена в больницу близ столицы страны Аддис-Абебы, где внезапно умерла.

Об этом сообщает A Bola.

"С глубокой скорбью мы узнали о смерти Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона 2025 года.

Шеварге Алене стало плохо во время тренировки и была доставлена в больницу, где, к сожалению, никто не смог спасти ее жизнь. Наши мысли с ее семьей и близкими",  говорится в заявлении организаторов Стокгольмского марафона.

Читайте также :
Фото Марафон: все что нужно знать о самом длинном легкоатлетическом забеге

Ален выиграла 12 из 27 забегов, в которых участвовала как профессионалка.

Спортсменка покинула Восточную Африку, чтобы продолжить профессиональную карьеру, и жила в Нью-Йорке и Мексике, но недавно вернулась к тренировкам в Эфиопии.

Напомним, известный испанский бегун на средние и дальние дистанции Мо Катрир получил 4-летнюю дисквалификацию.

марафон

Бабак выиграла две бронзы чемпионата мира по каноэ-марафону
Украинский ветеран установил два рекорда и стал легендой марафонского бега
Улучшила рекорд на 3 минуты и 19 секунд: олимпийская чемпионка выиграла Сиднейский марафон
История дня: женщина из индийского племени победила в ультрамарафоне в сандалиях и традиционной одежде
Герой дня: в Бразилии пьяный мужчина в шлепках пробежал марафон, обогнав профессиональных спортсменов

Последние новости