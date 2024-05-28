Определился транслятор Олимпийский игр

Суспильне стало официальным транслятором Олимпийских игр-2024 и Паралимпийских игр-2024.

Об этом сообщила прессслужба вещателя.

Запланировано провести не менее 200 часов прямого эфира во время Олимпиады и не менее 100 часов во время Паралимпиады.

На сайте Суспільне Спорт будут доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований Олимпиады-2024 с украинским комментатором. Также будут транслировать событие каналы Общественного.

Первой трансляцией станет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака (24 июля в 20:00 по киевскому времени).

Первой трансляцией станет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака (24 июля в 20:00 по киевскому времени).

Летние Олимпийские игры состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент Украина уже завоевала 104 лицензии на Игры.