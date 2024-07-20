На войне погиб чемпион Европы и Украины по паверлифтингу

На фронте погиб мастер спорта, чемпион Украины и Европы по паверлифтингу Андрей Мазанович.

Об этом сообщает Facebook Вишневецкой территориальной общины.

С началом полномасштабного вторжения он добровольно ушел в армию и уже через несколько месяцев с собратьями защищал Украину на передовой. Андрей служил в звании младшего сержанта, командира второго отделения второй стрелковой роты.

"Его жизнь в определенный период была тесно связана с Вишневцем, где его любили и уважали. Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка", — пишет страница общины.

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