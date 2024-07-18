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МОК определился с перечнем белорусов, выступающих на Олимпиаде-2024

Владислав Уткін — 18 июля, 15:26
МОК определился с перечнем белорусов, выступающих на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет опубликовал список белорусских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом идет речь на официальном сайте.

Допуск получили 16 спортсменов в разных видах спорта:

  • Велоспорт: Анна Церах
  • Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бардиловская
  • Тяжелая атлетика: Сюзанна Володская, Евгений Тиханцов
  • Борьба: Абубакар Хаслаханов
  • Тхэквондо: Георгий Гурциев
  • Академическая гребля: Евгений Залатой, Татьяна Климович
  • Плавание: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко
  • Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова
  • Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее мы сообщили об аналогичном списке по поводу россиян, которые будут выступать на Олимпиаде-2024.

Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024. Ранее Национальный олимпийский комитет обратился в МОК по поводу допуска россиян на Олимпийские игры.

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