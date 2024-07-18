МОК определился с перечнем белорусов, выступающих на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет опубликовал список белорусских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом идет речь на официальном сайте.

Допуск получили 16 спортсменов в разных видах спорта:

Велоспорт : Анна Церах

: Анна Церах Прыжки на батуте : Иван Литвинович, Виолетта Бардиловская

: Иван Литвинович, Виолетта Бардиловская Тяжелая атлетика : Сюзанна Володская, Евгений Тиханцов

: Сюзанна Володская, Евгений Тиханцов Борьба : Абубакар Хаслаханов

: Абубакар Хаслаханов Тхэквондо : Георгий Гурциев

: Георгий Гурциев Академическая гребля : Евгений Залатой, Татьяна Климович

: Евгений Залатой, Татьяна Климович Плавание : Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко

: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко Стрельба : Дарья Чуприс, Александра Петрова

: Дарья Чуприс, Александра Петрова Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее мы сообщили об аналогичном списке по поводу россиян, которые будут выступать на Олимпиаде-2024.

Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024. Ранее Национальный олимпийский комитет обратился в МОК по поводу допуска россиян на Олимпийские игры.