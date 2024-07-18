МОК определился с перечнем белорусов, выступающих на Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет опубликовал список белорусских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Об этом идет речь на официальном сайте.
Допуск получили 16 спортсменов в разных видах спорта:
- Велоспорт: Анна Церах
- Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бардиловская
- Тяжелая атлетика: Сюзанна Володская, Евгений Тиханцов
- Борьба: Абубакар Хаслаханов
- Тхэквондо: Георгий Гурциев
- Академическая гребля: Евгений Залатой, Татьяна Климович
- Плавание: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко
- Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова
- Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина
Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее мы сообщили об аналогичном списке по поводу россиян, которые будут выступать на Олимпиаде-2024.
Накануне стало известно, что Украина будет представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпиаде-2024. Ранее Национальный олимпийский комитет обратился в МОК по поводу допуска россиян на Олимпийские игры.