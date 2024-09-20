Бедный: Олимпийские игры в Париже были для Украины очень удачными

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что высшее политическое руководство страны оценило выступление украинских атлетов на Олимпийских играх-2024 положительно.

Слова Бедного передает издание Tribuna.com.

"Государство – команда министерства и высшее политическое руководство – оценивает выступление положительно. Эти Олимпийские игры были для нас крайне удачными. Наши спортсмены молодцы показали невероятный результат, уехав на Олимпиаду во время полномасштабного вторжения.

Должны не забывать и не обесценивать прецедент — во время полномасштабной войны страна, находясь под давлением огромной армии, совершающей свое преступление сегодня на территории Украины, отправила большую конкурентоспособную сборную. И она заняла 22 место среди 200 стран. Среди них многие страны, которые находятся в гораздо лучших социально-экономических условиях, чем сегодня Украина.

Паралимпийцы также достойно выступили – 82 награды и вхождение в топ-10 сильнейших паралимпийских стран мира. Это очень мощный результат. В общем командном зачете Украина заняла 7-е место, а по количеству медалей вошла в топ-5. Учитывая все это, наше выступление было крайне успешным", – сказал Бедный.

По итогам Игр в Париже украинские спортсмены получили 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

В целом Украина разместилась на 22 строчке в медальном зачете.