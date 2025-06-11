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Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги

Андрій Мошкун — 11 июня 2025, 22:19
Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги
Михайло Кохан
Getty Images

Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял второе место в секторе для метания молота на этапе Бриллиантовой лиги.

Этап проходит в норвежском Осло. Соревнования по метанию молота не входят в зачет Бриллиантовой лиги, поэтому происходили сегодня.

В конце концов, Кохан пробился в тройку лучших атлетов, которые разыграли медали. Лучшей для украинца стала последняя попытка, в которой он продемонстрировал результат 79,95.

Такой показатель позволил Михаилу занять второе место.

Опередить нашего метателя сумел только олимпийский чемпион Парижа канадец Итан Катцберг. Его результат – на 80,19 м.

Бриллиантовая лига. Метание молота, мужчины

  1. Итан Кацберг (Канада) – 80.19 м
  2. Михаил Кохан (Украина) – 79.95 м
  3. Томас Мардаль (Норвегия) – 78.25 м

Недавно Кохан заявил, что он еще не вышел на пик своей формы и сможет прибавить в конце сезона.

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