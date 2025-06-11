Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги
Михайло Кохан
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Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял второе место в секторе для метания молота на этапе Бриллиантовой лиги.
Этап проходит в норвежском Осло. Соревнования по метанию молота не входят в зачет Бриллиантовой лиги, поэтому происходили сегодня.
В конце концов, Кохан пробился в тройку лучших атлетов, которые разыграли медали. Лучшей для украинца стала последняя попытка, в которой он продемонстрировал результат 79,95.
Такой показатель позволил Михаилу занять второе место.
Опередить нашего метателя сумел только олимпийский чемпион Парижа канадец Итан Катцберг. Его результат – на 80,19 м.
Бриллиантовая лига. Метание молота, мужчины
- Итан Кацберг (Канада) – 80.19 м
- Михаил Кохан (Украина) – 79.95 м
- Томас Мардаль (Норвегия) – 78.25 м
Недавно Кохан заявил, что он еще не вышел на пик своей формы и сможет прибавить в конце сезона.