Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги

Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял второе место в секторе для метания молота на этапе Бриллиантовой лиги.

Этап проходит в норвежском Осло. Соревнования по метанию молота не входят в зачет Бриллиантовой лиги, поэтому происходили сегодня.

В конце концов, Кохан пробился в тройку лучших атлетов, которые разыграли медали. Лучшей для украинца стала последняя попытка, в которой он продемонстрировал результат 79,95.

Такой показатель позволил Михаилу занять второе место.

Опередить нашего метателя сумел только олимпийский чемпион Парижа канадец Итан Катцберг. Его результат – на 80,19 м.

Бриллиантовая лига. Метание молота, мужчины

Итан Кацберг (Канада) – 80.19 м Михаил Кохан (Украина) – 79.95 м Томас Мардаль (Норвегия) – 78.25 м

Недавно Кохан заявил, что он еще не вышел на пик своей формы и сможет прибавить в конце сезона.