Деблокировал аэропорт, жег врага под Киевом: история борца "Макоши"

20 лет назад 18-летний Александр Маковей с позывным "Макоша" пошел на срочную службу в 8-й полк спецназначения. После этого еще дважды возвращался в армию – в бурных 2014 и 2022 годах. Этим летом Александр, на глазах которого формировались Силы специальных операций и за плечами которого немалый опыт участия в боевых действиях, из-за ранения уволился из ВСУ.

Теперь его жизнь приобрела новые смыслы – Маковей, как бывший спортсмен, чемпион Украины среди юношей по вольной борьбе, помогает раненым побратимам, а также тем, кто по разным причинам уволился из армии, найти себя в гражданской жизни. Энтузиазма ему не занимать, вот и в День защитников и защитниц Украины Александр в Чернигове принимает участие в социальном мероприятии...

Читайте также : Фото Ексклюзив Воюю вместе с отцом: спортивный журналист уже более двух лет в ВСУ

– Занимаюсь записью видеоуроков о защите Родины в рамках проекта "Страна мечты", – берет слово Александр. – Рассказываем детям об обращении с оружием, медицине, как пользоваться картами и другие моменты, изучающие на допризывной подготовке. Такой видеокурс станет хорошей помощью нашим молодым людям.

– Знаем, опыт у вас незаурядный. Вы начали писать свою военную биографию еще в 2004 году, в 8-м полку спецназа…

– Да, и благодаря своей спортивной карьере и отличной физической подготовке я с легкостью выполнял все нормативы в части, стал командиром отделения. Еще в детстве поразил фильм о Рембо, поэтому, опираясь на давние воспоминания и эмоции, избрал должность пулеметчика. Само оружие весило 12,5 килограммов, но для меня было не проблемой его поднимать и стоя стрелять.

Еженедельно были выходы на задание. Не знаю, какие сейчас нормативы, а потом должен прыгнуть с парашюта, после чего пройти в полной экипировке 10 километров. Затем, оторвавшись от условного противника, выполнить миссию и совершить 30-километровый марш-бросок назад. В таком цейтноте сразу было ясно: кто на гражданке спортом не занимался, пройти этот этап не мог. Отказывались, падали, потому что сил не хватало. Впрочем, имели лозунг "своих не бросаем", и, согласно инструкциям, представляли, что тот побратим ранен. Импровизировали носилки из плащ-палаток, забирали груз. Одним словом, на базу возвращались в полном составе.

Военное дело очень нравилось. Не буду хвастаться, но с легкостью схватывал все новое – обращение с оружием, техникой, саперное дело, водолазную подготовку, тактику. Было интересно, хотел во всем точно разобраться. Помню, еще ребята подкалывали: "Макоша, ты что, к войне готовишься?"

– Как ни прискорбно, но они были правы…

– По завершении срочной службы подписал контракт. Хорошо изучил азбуку Морзе, он мог быстро передавать и принимать сообщения. Так что зачислили на должность инструктора по радиоподготовке. Одновременно продолжал овладевать смежными специальностями. В общей сложности мой первый заход в армию длился пять лет. Когда уволился, именно спорт и армейская подготовка помогли реализовать себя в гражданской жизни.

– Интересно, каким образом?

– Открыл в Хмельницком охранную фирму. Преимущественно нашими объектами были ночные клубы и другие развлекательные заведения. Контингент там был беспокоен, особенно ночью, но нам удавалось контролировать порядок, причем убеждениями, без применения силы. Бизнес шел вверх, появлялись новые клиенты. Охранниками приглашал друзей-военных, а главным условием было то, чтобы им можно было покидать часть ночью. Все были довольны, ведь имели солидную прибавку к зарплате. Также охраняли сельхозугодия, общежития. Все это продолжалось до 2014 года, пока не начались события в Крыму и на Донбассе…

– И что было дальше?

– Добровольно мобилизовался. Получил звание сержанта, был командиром группы. Выполнял задание в четырех аэропортах – Харьковском, Краматорском, Донецком и Луганском. Кстати, последний нами был деблокирован.

Аэропорт – специфический объект. По нему нельзя открыто передвигаться, потому что просвечиваешься со всех сторон. Должен быстро бежать, держа на себе снаряжение и оружие. Вот где и пригодился спорт, без него точно бы не выдержал тех нагрузок.

Вспоминается случай с нашей группой в Луганском аэропорту на мой день рождения. Продолжались очень тяжелые бои, потеряли побратима... В один из моментов произошел прилет, второй и третий этажи здания просто сложились. Хорошо, что мы были на первом и никто не пострадал. А я, можно сказать, тогда родился во второй раз…

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о деблокировании аэропорта. Как все происходило?

– Территория аэропорта и здание, в котором находились наши побратимы, были в полном окружении. Группа получила задание проложить к ним коридор. И так случилось, что мы прошли, а путь главной колонны, находившейся за нашей спиной, был обрезан. Таким образом, мы уже сами провели в аэропорту в окружении восьми суток!

Было мало боеприпасов, оружия. Удалось выйти на связь с основными силами, нам пообещали сбросить с самолета контейнер со всем необходимым. И когда это должно было произойти, узнали о сбитом самолете. Думали – наш, а выяснилось – малайзийский MH17….

Собрались с ребятами, сложили вместе всё, что имели, поделили. Вышло по 15 патронов на брата. Каждый был на вес золота, стрелять должны были с умом, по конкретным целям…

Определили направление отхода, подошли максимально близко к врагу и дали бой. Часть сепаров перебили, готовили вторую волну. Вижу, у меня в магазине – всего пять патронов. Похожее положение было и у других бойцов. Решили: в плен не сдадимся и будем сражаться до последнего. Даже удалось выйти на связь с родителями, проститься. А ведь я им раньше даже и не говорил, что нахожусь в зоне боевых действий…

Но – случай судьбы! Сразу после нашего прощального разговора самолет сбросил груз, причем точно в зону, где мы находились! Пополнили боекомплект, удержали позиции и вышли к своим. Командир дал пять выходных, а я сразу швырнул домой. Не представляете, как обиделись на меня родные, не хотели разговаривать. Тогда понял, как больно сделал им своим поступком, как заставил переживать…

– Переносить нагрузку, наверное, помогла в том числе и хорошая физическая подготовка. Спорт в вашей жизни всегда занимал весомое место?

– Едва ли не всё свободное время! В Дунаевцах Хмельницкой области, откуда я родом, в местной ДЮСШ попробовал свои силы, пожалуй, во всех секциях. Больше всего понравились футбол и вольная борьба.

Играл за юношеские футбольные команды "Зерновика" на область, участвовал во всеукраинских соревнованиях, но большие успехи были в вольной борьбе. Тренер видел, что у меня получается, но для дальнейшего прогресса требовались сильные соперники. Искал возможности для выступлений в других областях, на представительских турнирах. По юношам становился чемпионом Украины, был приглашен в национальную сборную, получил звание "мастер спорта". Мог продолжать дальше, при должной работе были бы результаты и среди взрослых. Но в 18 лет захотелось новых вызовов, пошел служить. Поэтому на этом мой спортивный путь завершился…

– Ваш третий приход в армию пришелся на 2022 год…

– Иначе и быть не могло. Когда в 2015 году уволился, уже имел определенные проблемы. К примеру, так называемый синдром повышенной справедливости. Немало беды из-за этого было, а вернуться к обычной жизни тогда помог спорт. Вдохновило фехтование, создал любительскую лигу фехтовальщиков. Впоследствии присоединился к "Играм непокоренных"…

А 24 февраля с самого утра вместе с побратимами пришел на проходную часть. Понимал, что мне предложат быть инструктором, а хотелось сражаться, пойти на одну из боевых должностей. В итоге, хотя раньше и был сержантом, согласился на солдатский пост "оператор-огнеметчик".

Наша группа прошла еще ад АТО, все бойцы – опытные. Нашу четверку, в которую входили я, Николай, Иван и Андрей, в шутку называли "воробчиками". Мы всюду успевали, всегда лезли в горячие точки. А с нами был молодой лейтенантик, только из училища. Учили его, подсказывали. Теперь он – очень уважаемый офицер, имеет много наград. Горжусь, что был причастен к его развитию.

Сначала нас направили на северное направление Овруч-Макаров-Киев. Задачей было уничтожение вражеских подразделений на подступах к столице. Делали засады, диверсии. Самым большим нравом стало уничтожение базы вражеской техники на севере области. Детонация длилась целую неделю! Немало единиц тогда сожгли.

Еще раньше, в боях за Луганский аэропорт, получил орден "За мужество" III степени, за упомянутую операцию в Киевской области вручили орден II степени, а впоследствии имел успех под Рубежным. Так стал полным кавалером этого ордена.

Имел хороший нрав, быстро принимал решение. Беда случилась только однажды, 9 июня в Северодонецке. Прилетела мина, двое моих лучших друзей, Николай и Иван погибли, а я получил ранение. Хотели ампутировать ногу, но обошлось. Было сделано всего 14 операций. Восстановление получилось тяжелым, но через десять месяцев вернулся в строй. В должности инструктора готовил новобранцев. Но чувствовал, что буду полезнее, работая в направлении спортивной реабилитации. Сам имел вторую группу инвалидности, поэтому уволился. Хотя принимать такое судьбоносное решение было очень тяжело. Ситуация заставила...

– Что сейчас представляет собой спортивная реабилитация?

– Это достаточно развитое движение, которое с каждым месяцем приобретает массовость. Ребята, которые освобождаются из армии, охотно присоединяются к нам. Хорошо, что государство из-за Минветеранов и Минмолодежьспорта повернулось лицом. Если раньше средства давали волонтеры, сейчас немало грантов. Разработана государственная программа строительства адаптивных парков для ветеранов, начато немало соревнований. Есть престижные "Игры непокоренных", но согласно регламенту участие в них человек может принять только раз в жизни. Я свой шанс использовал в 2023 году – был капитаном сборной Украины на Играх в немецком Дюссельдорфе.

Есть и другие интересные состязания. Через несколько недель группа из 50 мужчин отправится в Мадрид на "Арнольд классик". Я сейчас вхожу в Инваспорт и мечтаю попасть на Паралимпиаду. Понимаю, что это очень высокий уровень, но цель ставить надо! Вместе с этим у меня много общественной работы – организую соревнования, форумы, общаюсь с ребятами, советую, как лучше готовиться к турнирам. Свободного времени почти нет. Иногда тяжело, но, что самое главное, чувствую себя востребованным. Люди, с которыми я работаю, отдали свое здоровье ради Украины. Мы в долгу перед ними, так что считаю, что занимаюсь не просто важным, но и благородным делом!

Дмитрий Шаповал