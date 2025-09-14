Что такое сумо: история, терминология и правила вида спорта, где популярность начали приобретать украинцы

14 сентября на легендарной арене "Рёгоку Кокугукан" стартует турнир осенний Гранд-турнир по Сумо.

Одним из участников, и кстати одним из фаворитов тоже, будет украинец Даниил Аонишики Явгусишин.

"Чемпион" решил вас познакомить поближе с этим видом спорта. На помощь нам пришел Артем Чебан, автор телеграм-канала "Kachi–Koshi. Про сумо на украинском языке".

Мы сможем узнать, что такое сумо, в чем разница между йокозуной и озэки, какие есть дивизионы и многое другое.

Немножко истории: от ритуалов до профессионального спорта

Сумо – национальный спорт Японии с многовековой историей. В нем сохранилось много традиций и ритуалов. Первое письменное упоминание датируется 712 годом: в рукописи описано сражение божеств за владение японскими островами. Современный вид сумо приобрело в конце XIX века, когда создали Японскую ассоциацию сумо, определили правила, продолжительность турниров и их количество в год.

Первым йокозуной (самый высокий ранг в сумо) считается Акаши Шиганосуке (Akashi Shiganosuke) 1600 г.р. 75-й и пока последний йокозуна – Оносато (Onosato), который получил титул в мае 2025 года.

Всего с начала 1990-х сумо несколько изменилось. Из-за уменьшения количества школьников и студентов, которые хотели заниматься этим видом спорта, сумо прибегло к рекрутингу за рубежом. Что создало первую волну иностранцев из Океании, и подарило первого первого иностранного йокозуна – Акебоно (Akebono). За ним был доминирующий Мусашимару (Musashimaru) – победивший в 12 турнирах.

С начала же нулевых наступила новая эра – монгольская. Асашорю (Asashoryu), Хакухо (Hakuho), Какурю (Kakuryu) и Харумафуджи (Harumafuji) доминировали в японском национальном спорте, однако с достижениями принесли и неуважение к традициям, образу жизни и закончили свои карьеры не столько по спортивным причинам, сколько из–за скандалов. Действующий йокозуна Хошорю (Hoshoryu) является племянником Асашорю, и, пожалуй, последним из великого монгольского нашествия.

Возможно, пришла пора украинской поры в сумо?

Ринг и базовые правила поединка

Дохйо (ринг)

Дохйо (dohyō) – круг диаметром 4,55 м . Края обозначают тюки рисовой соломы.

– На профессиональных турнирах его ставят на глиняную платформу высотой 66 см . Строительство длится 3 дня традиционными инструментами; после турнира дохйо разбирают на сувениры.

В центре – две стартовые линии для размещения борцов.

– Вокруг – мелкий песок , по которому видно выход за черту; после каждого боя его подметают.

Видео подготовки дохйо:

Начало и завершение боя

Перед схваткой соперники кланяются, выполняют шико (ритуальные топания, для демонстрации силы), показывают открытые ладони (что пришли на бой без оружия), возвращаются в свои углы, рассыпают соль для очищения и занимают старт и начинают бой, когда оба коснулись руками ринга.

Проигрывает тот рикиши (боец сумо), кто первым:

выйдет за пределы ринга, или

коснется дохйо любой частью тела , кроме подошвы стопы.

После боя соперники должны поклониться друг другу.

Ни во время боя, ни после – боец не должен проявлять эмоций (с чем были проблемы у монгольских йокозун).

Судейство и спорные эпизоды

Существует 82 официальные техники победы (кимаритэ). Если результат неочевиден, главный судья вызывает боковых (моно-ии): решение могут оставить, изменить или назначить пересмотр боя.

Экипировка: маваши и кэшо–маваши

Маваши – традиционный пояс (в топ-дивизионах – шелковый, на тренировках и в низших – хлопковый). Его обматывают несколько раз вокруг бедер и завязывают узлом сзади. Если борец теряет маваши во время боя – это поражение . Такое случается редко; был случай с украинцем Shishi , когда судья приостановил бой и перевязал пояс прямо во время схватки.

Кэшо–маваши – парадный пояс для церемоний выхода на дохйо в высших дивизионах; часто содержит рекламу и символы.

Цуна – пояс йокозуны. Это толстый священный канат из рисовой соломы, с бумажными полосками, похожими на молнии. Вес может достигать 20 кг, используется только в церемониях.

Даниил Аонишики Арата. Пример кэшо-маваши. Скриншот en.wikipedia.org

Ранги и система продвижения

Все профессиональные борцы входят в общую таблицу (банзуке). Банзуке выпускается за 2 недели до турнира, заключает его специальная комиссия.

При положительном счете (8-7 и более) – Качи коши – почти всегда подъем в рейтинге.

– почти всегда подъем в рейтинге. Маке коши (минус 7-8 и меньше) – падение в рейтинге.

(минус 7-8 и меньше) – падение в рейтинге. Пропуск из–за травмы также снижает ранг; длинная пауза может опустить на самый низ. Представьте что условный Голанд, после года травмы, должен играть в 4 дивизионе Англии.

Запись ранга: название дивизиона + номер + сторона (например, Sd1w – верх Сандаме, запад). Далее: Sd1e, Sd2e, Sd2w и так далее.

Дивизионы (всего 6)

Джонокучи ~50 борцов

Джонидан ~200

Сандаме ~160

Макушита ~120

Эти четыре дивизиона имеют по 7 боев за турнир и получают стипендию (< $1000/турнир). Живут в хеи (конюшне), готовят еду, ухаживают за тренировочным дохйо. Чемпионы студенческих турниров (как Оносато) могут стартовать с Макушиты.

Джюрьо (Juryo) – 28 борцов, около $10 000/мес, 15 дней боев, вместе с Макуучи образуют секитори. Очень мало бойцов достигают такого уровня. При необходимости бойцы топ–ранга в Джюрё могут встречаться с Макуучи во время турнира.

Макуучи (Makuuchi) – топ-дивизион: маэгаширы + санъяку (комусуби, сэкивакэ, озэки, йокозуна).

Ранги

Маэгаширы – получают в среднем ~$12 500.

Комусуби – имеют отдельные привилегии, ~$16 000, обращение за титулом и после карьеры. Сейчас одним из комусуби является Даниил Явгусишин (Аонишики).

Сэкивакэ – "лестница" к озэки; нужно стабильно проводить турниры 10+ побед.

Озеки – ~$22 000, членство в Ассоциации после карьеры, солидная выплата, церемониальные роли. Обычно для повышения нужно 33 победы за 3 турнира. Если озэки получает макэ коси (7–8 и хуже), имеет шанс реабилитации на следующем турнире.

Йокодзуна – самый высокий ранг, всего 75 сумоистов в истории. Становятся, как правило, после двух подряд юшо на уровне озэки или эквивалентной доминации. Йокозуну не понижают – в случае длительных слабых результатов завершает карьеру. Сейчас есть 2 йокозуна – Хошорю (Монголия) и Оносато (Япония).

Дивизион Макуучи

Турниры и призовые

За год проходит 6 турниров (башо) по 15 дней в году:

Январь – Kokugikan, Токио

Март – EDION Arena, Осака

Май – Kokugikan, Токио

Июль – IG Arena, Нагоя

Сентябрь – Kokugikan, Токио

Ноябрь – Fukuoka Kokusai Center

Начинается турнир в воскресенье, и заканчивается также в воскресенье.

Выигрывает тот, у кого наибольшее количество побед за турнир. Если счет одинаковый у нескольких лидеров – проводится плей-офф – битвы между всеми претендентами на титул.

За 2 недели до старта выходит банзуке – обновленный рейтинг на основе предыдущего и последних результатов.

Хошорю - один из йокозун, держит банзуке. Он показывает свое имя в банзуке. На листе все сумоисты.

Кеншо (kenshō) – спонсорские конверты с наличными, которые судья передает победителю боя, если перед матчем были спонсорские флаги.

Молодой сумоист радуется, ведь получил большое количество денег за победу над топовым соперником, поскольку перед боем было много спонсоров.

Базовая терминология

Качи коши (Kachi–koshi) – положительный результат турнира (8–7 и лучше).

Маке коши (Make–koshi) – отрицательный результат, обычно понижение.

Хенка (Henka) – обманное стартовое движение на тачи-ай.

Тачи–ай (Tachi–ai) – стартовое столкновение.

Йорикири (Yorikiri) – выталкивание соперника за пределы, держа за маваши.

Фусен (Fusen) – победа из-за неявки соперника (обычно травма).

Шикона (Shikona) – борцовское имя (может меняться; у Даниила – Aonishiki Arata).

Шитатенаге (Shitatenage) – бросок внутренним захватом маваши.

Уватенаге (Uwatenage) – бросок внешним захватом маваши.

Юшо (Yusho) – победа на турнире.

Кинбоши (Kinboshi) – "золотая звезда": победа маэгаширы над йокодзуной (пожизненная надбавка).

Кеншо (Kenshō) – призовые конверты от спонсоров.

Вес и почему нет весовых категорий

В профессиональном сумо нет разделения по весовым категориям – все борются вместе. Поэтому каждый бой это прежде всего стратегия.

Более легкие борцы делают ставку на скорость, броски, подсечки. Тяжелые – на протискивание, выталкивание, контроль маваши.

Поэтому сумо – это не "битва масс", а битва баланса и моментов: кто первым "сломает" стойку соперника.

За кем следить

Аонишики Арата – молодой украинец, который уже стал комусуби, одна из крупнейших молодых звезд. Чрезвычайная техника, ему помогает опыт в борьбе.

Шиши – еще один украинец в топ-дивизионе, полагается на силу.

Хошорю – йокозуна, монгол, очень техничный, но пока не показывает свое лучшее сумо из-за травм. Имеет 6-1 в очных встречах с другим йокозуной.

Оносато – японец, фаворит каждого турнира. Рекордный подъем до йокозуны, необычайная сила.

Ура (Ura) – любимец публики. Относительно небольшой, однако очень часто показывает зрелищные бои, за что его и любят.

Кусано (Kusano) – самая новая звездочка сумо, 2 юшо в джурьо (если забыли: 2 победы на турнирах во втором по силе дивизионе – прим.), и 11-4 в дебютном турнире в Макуучи (сильнейший дивизион).

Украина в сумо

Первым известным сумоистом украинского происхождения был Иван Боришко – более известный как Тайхо Коки (японское имя Ная Коки) – легендарный японский сумоист украинского происхождения. Мать была японкой, отец Маркиян Боришко родился в селе Руновщина Полтавской губернии (теперь – Зачепиловский район Харьковской области).

Тайхо Коки scu.org.ua/Спортивный комитет Украины

Познакомились они на Сахалине. Во время Второй мировой войны отца обвинили в шпионаже, и разъединили с семьей, поселив в резервации. После захвата всего Сахалина СССР – по сфабрикованному делу лишила свободы уже советская власть на 10 лет. Умер в 1960 году, так и не зная о судьбе и успехах сына.

В 1956 году Тайхо дебютировал, в 1961-м стал Йокозуной, и выиграл 32 юшо, побив множество рекордов. В 2002 году посетил Украину, побывал на месте дома своего дедушки.

Шиши Масару (Shishi Masaru) – Сергей Соколовский – действующий сумоист, сейчас имеет ранг M18e, то есть находится в дивизионе Макуучи. Был первым украинцем, который выступил в высшем дивизионе в ноябре 2024-го.

Аонишики Арата (Aonishiki Arata) – Даниил Явгусишин – комусуби, побил несколько рекордов самого быстрого подъема в топ дивизиона, получил кинбоши (победу над йокозуной) в прошлом турнире, и едва ли не самая большая молодая звезда сумо сейчас.