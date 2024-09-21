Исполнил танец поп-идола: НФЛ оштрафовала игрока за празднование тачдауна

Лидер Нью-Орлеан Сейнтс Дерек Карр получил наказание от руководства Национальной футбольной лиги за празднование тачдауна в матче против Даллас Ковбойз.

Об этом сообщает ESPN.

Квотербек в третьем периоде удачно прорвался через защиту соперника и занес мяч в зачетную зону. После этого он выполнил известные танцевальные движения поп-идола Майкла Джексона, схватив себя за пах.

Следует отметить, что арбитры матча не зафиксировали нарушения, но сама лига решила наказать игрока, мотивируя это тем, что такое празднование имеет признаки "сексуального подтекста или оскорбительного характера".

Точная сумма штрафа не указана. За нарушение такого плана игроки, если их наказывают впервые, платят 14 тысяч долларов.