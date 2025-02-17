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Украина завершила Игры непокоренных-2025 с персональным вторым лучшим результатом в истории

Олексій Погорелов — 17 февраля 2025, 12:43
Збірна України з волейболу
Збірна України з волейболу
REUTERS/Jennifer Gauthier

Завершились Игры непокоренных 2025 года, которые проходили в канадских городах Ванкувере и Уистлере. Там сборная Украины завоевала 30 медалей, что стало вторым лучшим показателем в истории страны.

Об этом сообщает Суспільне.

Украина была представлена самым большим составом в своей истории – 35 ветеранов и военнослужащих участвовали в Играх непокоренных.

В течение семи дней соревнований украинцы получили в общей сложности 30 наград различного качества: 12 золотых медалей, 11 серебряных и 7 бронзовых.

Согласно источнику, это второй лучший показатель в истории Украины. Больше медалей украинцы получили только в 2023 году в немецком Дюссельдорфе (34). К тому же, был повторен рекорд по количеству золотых медалей, который был установлен также два года назад.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла третье место, уступив лишь США (55) и Австралии (36).

Больше всего наград Украина получила в плавании (8). Там же украинцы выиграли большую часть своего "золота" (5). Наибольшее количество медалей собрал военнослужащий ВСУ Игорь Олейник, он записал на свой счет сразу шесть наград (по три "золота" и "серебра"). Четыре из них были получены за выступления в плавании.

Напомним, что в лыжных гонках стоя (класса INO2) Украина заняла все места подиума. Именно тогда украинцы принесли первую золотую медаль соревнований.

А перед стартом Игр Непокоренных-2025 Принц Гарри лично поздравил сборную Украины во время церемонии открытия.

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