Украинцы завоевали бронзу в баскетболе на Играх непокоренных 2025

Илья Пилипенко и Артур Милин завоевали бронзовую медаль в баскетболе на креслах колесных на Играх Непокоренных 2025, которые стартовали в канадском Ванкувере.

Украинцы в составе объединенной команды Unconquered 3, в которую также вошли представители США, в бронзовом финале одолели Новую Зеландию (21:14).

Что интересно, на групповом этапе Unconquered 3 встречались со сборной Украины, одолев ее со счетом 10:4. В итоге Украина заняла 2 место в группе и не вышла дальше.

Отметим, что Игры продлятся до 16 февраля, а Украину будут представлять 35 спортсменов, что является рекордной заявкой за всю историю соревнования.

На Играх будут такие дисциплины, как настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидячие, легкая атлетика, стрельба из лука и другие.

Напомним, накануне основатель Игр Непокоренных Принц Гарри лично поздравил сборную Украины во время церемонии открытия.