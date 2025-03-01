Впервые за 25 лет: украинские фигуристы выиграли "серебро" юниорского чемпионата мира

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский стали вице-чемпионами юниорского чемпионата мира.

Сегодня, 1 марта, в последний день проведения ЧМ-2025 в венгерском Дебрецене украинцы выступили в парном катании. Голиченко и Даренский получили за свое выступление 106,66 балла.

В общем зачете они имели 164,06 балла, чего хватило для того, чтобы выиграть серебряные медали. София и Артем уступили лишь паре из Грузии, которая заработала 191,01 балла.

Эти награды стали для Украины первыми за последние два года на этих соревнованиях. Стоит также отметить, что это первый случай за последние 25 лет, когда украинские фигуристы стали вторыми на юниорском чемпионате мира.

Последний раз такое было в 2000 году, когда Украина выиграла первые два места: Алена Савченко и Станислав Морозов стали чемпионами, а Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук стали серебряными призерами соревнований.

Напомним, что недавно сборная Украины определилась с составом, который поедет на чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир будет проходить в американском Бостоне с 26 по 30 марта.