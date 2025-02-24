Не без изменений: Украина определила заявку на чемпионат мира-2025 по фигурному катанию

Сборная Украины по фигурному катанию обнародовала заявку, с которой она выступит на предстоящем чемпионате мира 2025 года.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.

В заявке украинской команды произошли определенные изменения, если сравнивать с составом, который участвовал в Евро-2025.

На мировом первенстве Иван Шмуратко будет в качестве запасного, а его место в заявке занял Кирилл Марсак.

Зои Ларсон и Андрей Капран, которые по решению тренеров пропускали чемпионат Европы, будут выступать в танцах на льду. Свои места в заявке сохранили Анастасия Гожва, София Голиченко и Артем Даренский.

Заявка сборной Украины на ЧМ-2025 по фигурному катанию

Мужчины : Кирилл Марсак (запасной Иван Шмуратко)

: Кирилл Марсак (запасной Иван Шмуратко) Женщины : Анастасия Гожва

: Анастасия Гожва Парное катание : София Голиченко и Артем Даренский

: София Голиченко и Артем Даренский Танцы на льду: Зои Ларсон и Андрей Капран (запасные Мария Пинчук и Никита Погорелов)

Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года будет проходить в Бостоне (США) с 26 по 30 марта.

Напомним, что сборная Украины заняла четвертое место в общем медальном зачете на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале-2025