Не без изменений: Украина определила заявку на чемпионат мира-2025 по фигурному катанию
Сборная Украины по фигурному катанию обнародовала заявку, с которой она выступит на предстоящем чемпионате мира 2025 года.
Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.
В заявке украинской команды произошли определенные изменения, если сравнивать с составом, который участвовал в Евро-2025.
На мировом первенстве Иван Шмуратко будет в качестве запасного, а его место в заявке занял Кирилл Марсак.
Зои Ларсон и Андрей Капран, которые по решению тренеров пропускали чемпионат Европы, будут выступать в танцах на льду. Свои места в заявке сохранили Анастасия Гожва, София Голиченко и Артем Даренский.
Заявка сборной Украины на ЧМ-2025 по фигурному катанию
- Мужчины: Кирилл Марсак (запасной Иван Шмуратко)
- Женщины: Анастасия Гожва
- Парное катание: София Голиченко и Артем Даренский
- Танцы на льду: Зои Ларсон и Андрей Капран (запасные Мария Пинчук и Никита Погорелов)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года будет проходить в Бостоне (США) с 26 по 30 марта.
Напомним, что сборная Украины заняла четвертое место в общем медальном зачете на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале-2025