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Не без изменений: Украина определила заявку на чемпионат мира-2025 по фигурному катанию

Олексій Погорелов — 24 февраля 2025, 15:32
Кирило Марсак, український фігурист
Кирило Марсак
Getty Images

Сборная Украины по фигурному катанию обнародовала заявку, с которой она выступит на предстоящем чемпионате мира 2025 года.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.

В заявке украинской команды произошли определенные изменения, если сравнивать с составом, который участвовал в Евро-2025.

На мировом первенстве Иван Шмуратко будет в качестве запасного, а его место в заявке занял Кирилл Марсак.

Зои Ларсон и Андрей Капран, которые по решению тренеров пропускали чемпионат Европы, будут выступать в танцах на льду. Свои места в заявке сохранили Анастасия Гожва, София Голиченко и Артем Даренский.

Заявка сборной Украины на ЧМ-2025 по фигурному катанию

  • Мужчины: Кирилл Марсак (запасной Иван Шмуратко)
  • Женщины: Анастасия Гожва
  • Парное катание: София Голиченко и Артем Даренский
  • Танцы на льду: Зои Ларсон и Андрей Капран (запасные Мария Пинчук и Никита Погорелов)

Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года будет проходить в Бостоне (США) с 26 по 30 марта.

Напомним, что сборная Украины заняла четвертое место в общем медальном зачете на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале-2025

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