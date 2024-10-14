Бах обсудил возвращение белорусских спортсменов с генсеком местного НОК

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси и двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета и встретилась с президентом МОК Томасом Бахом.

Об этом сообщает НОК Беларуси.

Среди тем обсуждения было и возвращение белорусских спортсменов на международные соревнования. На Олимпийских играх 2024 года в Париже белорусы выступали в статусе нейтральных спортсменов.

Накануне министерство молодежи и спорта Украины, министерство иностранных дел и спортивный комитет обратились к президенту Международной Ассоциации Всемирных игр Хосе Перурене Лопесу с призывом сохранить запрет на участие российских и белорусских спортсменов во Всемирных играх-2025.

Также стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) сохранит отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон 2024/25.