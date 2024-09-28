IBU оставит в силе отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25

Международный союз биатлонистов (IBU) сохранит отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон 2024/25.

Об этом в организации сообщили росСМИ .

На заседании Конгресса IBU, которое продлится до конца недели в сербском Белграде, не будет рассматриваться вероятное возвращение спортсменов в каком-либо статусе – отстранение остается в силе.

Решение IBU означает, что биатлонисты сборных РФ и Беларуси будут пропускать начало олимпийского отборочного цикла к Играм-2026 в Италии, который будет брать отсчет со стартового этапа Кубка IBU в шведском Идре.

Санкции IBU были наложены с началом полномасштабного российского вторжения в Украину. Биатлонисты из двух стран полностью пропустили два сезона международных соревнований – 2022/23 и 2023/24.