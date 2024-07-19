ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
Американский спортивный портал ESPN определил топ-100 лучших спортсменов XXI века.
Рейтинг был опубликован на сайте издания.
Первое место занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, являющийся самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр (28 медалей).
Второе место заняла еще одна представительница США, теннисистка Серена Уильямс, являющаяся 23-кратной победительницей турниров серии Grand Slam. Топ-3 замкнул аргентинский футболист, 8-кратный обладатель Золотого мяча, Лионель Месси.
Топ-15 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
- Майкл Фелпс (США, плавание)
- Серена Уильямс (США, теннис)
- Лионель Месси (Аргентина, футбол)
- Леброн Джеймс (США, баскетбол)
- Том Брэди (США, американский футбол)
- Роджер Федерер (Швейцария, теннис)
- Симона Байлз (США, гимнастика)
- Тайгер Вудс (США, гольф)
- Усэйн Болт (Ямайка, бег)
- Кобе Брайант (США, баскетбол)
- Новак Джокович (Сербия, теннис)
- Рафаэль Надаль (Испания, теннис)
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол)
- Стефен Карри (США, баскетбол)
- Кэтлин Ледеки (США, плавание)
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