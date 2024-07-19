ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века

Американский спортивный портал ESPN определил топ-100 лучших спортсменов XXI века.

Рейтинг был опубликован на сайте издания.

Первое место занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, являющийся самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр (28 медалей).

Второе место заняла еще одна представительница США, теннисистка Серена Уильямс, являющаяся 23-кратной победительницей турниров серии Grand Slam. Топ-3 замкнул аргентинский футболист, 8-кратный обладатель Золотого мяча, Лионель Месси.

Топ-15 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Майкл Фелпс (США, плавание) Серена Уильямс (США, теннис) Лионель Месси (Аргентина, футбол) Леброн Джеймс (США, баскетбол) Том Брэди (США, американский футбол) Роджер Федерер (Швейцария, теннис) Симона Байлз (США, гимнастика) Тайгер Вудс (США, гольф) Усэйн Болт (Ямайка, бег) Кобе Брайант (США, баскетбол) Новак Джокович (Сербия, теннис) Рафаэль Надаль (Испания, теннис) Криштиану Роналду (Португалия, футбол) Стефен Карри (США, баскетбол) Кэтлин Ледеки (США, плавание)

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