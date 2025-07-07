Скалолазание без инфраструктуры, но с медалями: когда спортсмены сделали больше, чем государство

Лазание по скалам (альпинизм) увлекало людей с давних времен. Первое упоминание об этом датируется 400 годом до нашей эры.

Как отдельный род деятельности скалолазание получило развитие в конце 19 столетия. Настоящий бум возник после Второй мировой войны, из-за дешевизны военных крюков, карабинов и нейлоновых веревок.

Спортивное скалолазание началось зарождаться в 80-е годы 20 века. Именно тогда было открыто много новых категорий и начали организовывать коммерческие соревнования сначала на скалах, а затем и на искусственных стендах. Первые соревнования состоялись в 1985 году в итальянском городке Бардонеккия и назывались Sportroccia.

Украина также имеет свои победы в этом динамичном виде спорта, который как нельзя лучше соответствует олимпийскому лозунгу: "Быстрее, выше, сильнее". Хотя впервые спортивное скалолазание вошло в олимпийскую программу только на Играх в Токио.

Спортивное скалолазание. Подвиды и разница между ними

Этот вид спорта имеет несколько дисциплин: болдеринг (bouldering), лид (lead climbing) и скоростное скалолазание (speed climbing). Каждая из них по-своему уникальна, но наиболее динамичным и зрелищным, без сомнения, является именно последний вариант

Болдеринг – короткие восхождения на невысокие стены без веревок. Здесь очень важна сила, координация и тактическое мышление спортсмена. Скалолаз преодолевает технически сложные маршруты.

Лид – лазание на высоту с веревкой, на сложность и выносливость. Атлеты стремятся достичь самой высокой точки на высокой стене, зацепляясь за веревку по ходу движения.

Скоростное скалолазание – соревнования лицом к лицу на 15-метровую стену. Побеждает тот, кто быстрее поднимется.

Polish speed climber Aleksandra Mirosław broke her own world record TWICE at the Olympics today, setting a new fastest time of 6.06 seconds and advancing to the final



pic.twitter.com/9JsbOHcQZN — Women Posting W's (@womenpostingws) August 5, 2024

Спортклаймбинг дебютировал на Олимпийских играх в Токио. Там спортсмены соревновались во всех трех дисциплинах, а результаты умножались по специальной формуле. Однако уже на Играх в Париже дисциплины разделили – и это стало важным шагом вперед для развития каждого подвида.

На Олимпийских играх в столице Франции Украину представляли Евгения Казбекова (болдеринг + лид) и Ярослав Ткач (скоростное скалолазание). Многократная чемпионка Украины остановилась в квалификации, а Ткач проиграл лишь 0,01 французу Басса Мавему в 1/8 финала.

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Ярослав Ткач и Евгения Казбекова – это те, кто годами прославляет нашу страну благодаря скалолазанию. Также стоит вспомнить и Даниила Болдырева, который выигрывал этапы Кубка мира, мировое первенство и ставил мировые рекорды.

Кроме них побед достигали и другие альпинисты. "Чемпион" расскажет об украинских триумфах, правилах, прошлом и перспективах этого вида спорта.

Развитие альпинизма и скалолазания в Украине. Первые шаги произошли еще в ХIХ веке.

В 1890 году в Одессе был создан Крымско-Кавказский горный клуб. Его направление работы – горный туризм с научно-исследовательской работой. Членами клуба были альпинисты и ученые, которые делали экспедиции в горы Крыма, Кавказа и даже в Альпы. Функционирование клуба прекратилось в 1917 году.

В 1920-х годах первенство переходит к Харькову. Экспедиция во главе с Михаилом Погребецким, основателем харьковской горной секции, посетила горную систему Тянь-Шань в центральной Азии.

После этого постепенно идет развитие в других регионах, но после начала Второй мировой войны было не до этого.

Уже в послевоенный период вводятся спортивные разряды по альпинизму, в различные клубы активно привлекают молодежь и проводятся различные чемпионаты.

Первый Чемпионат Украины был проведен в 1955 году, следующий аж через 5 лет, но потом чемпионаты проводились каждый год, за исключением 1976 года. География была разная: Киев, Малин, Крым, село Дениши, Житомирская область и другие местности.

Кружки для тренировки и альпинистские клубы были также в Никополе, Одессе, Днепре и Харькове.

Постепенно начинается и выделение различных дисциплин. В 1970-х годах скалолазание начало делиться на виды: парные гонки, индивидуальное лазание, связки и прочее, а в 1990-х годах – скорость, сложность, боулдеринг.

Стоит отметить, что длительное время соревнования проходили исключительно на естественных скалах.

После 1986 года делегаты обратились в UIAA (Union internationale des associations d'alpinisme) с просьбой признать официальные международные соревнования по скалолазанию, и в 1987 году UIAA создала комиссию для дальнейших действий.

Уже в 1988 году стартовал Кубок мира по спортивному скалолазанию – теперь на искусственных стенах. А впоследствии начали проводить и чемпионат мира.

Скалолазание и независимая Украина. Успехи украинских спортсменов

Чемпионат мира по скалолазанию впервые состоялся еще в 1991 году в немецком Франкфурте. Тогда турнир назывался UIAA Climbing World Championships. Именно так он и назывался до 2007 года, когда французская аббревиатура Union internationale des associations d'alpinisme уступила английской International Climbing and Mountaineering Federation. С тех пор соревнования официально проводятся под названием IFSC Climbing World Championships.

На первом мировом чемпионате украинцев еще не было. Но уже через два года, в 1993-м, в австрийском Инсбруке они громко заявили о себе. В скоростном скалолазании "серебро" получил Серик Казбеков. Кстати, его дочь – Евгения Казбекова, о которой уже упоминали ранее, – впоследствии также прославилась в этом виде спорта.

В том же 1993-м "бронзу" завоевал Евгений Кривошеев, а Виталий Скорик и Андрей Веденмеер остались без медалей, хотя и показали высокий уровень.

Впрочем, уже через два года Веденмеер сполна реабилитировался – и стал чемпионом мира! А Кривошеев тогда остановился в шаге от пьедестала. Но это его не сломило: еще через два года он получил "серебро" – и подтвердил свое мастерство.

Украинки впервые дебютировали в скоростном скалолазании еще в 1993 году, но долго не могли пробиться к медалям. Настоящим прорывом стал 1999 год: Елена Захарова стала чемпионкой мира, а Елена Рипко – получила "серебро".

То выступление в Бирмингеме 1999 года стало историческим и для другой дисциплины – lead climbing. Максим Петренко тогда стал бронзовым призером – это была первая в истории украинская медаль в этой дисциплине на взрослом уровне. До того Максим дважды становился чемпионом мира среди молодежи – он был настоящей звездой украинского скалолазания.

К сожалению, жизнь талантливого спортсмена оборвалась трагически. В октябре 2022 года Максим погиб в боях за украинский город Торецк. Его имя навсегда останется в истории – и скалолазания, и нашей борьбы за свободу.

Максим Петренко hromadske.radio

Продолжили демонстрировать успехи украинцы и на следующих четырех чемпионатах мира. Впервые за долгое время наград не удалось добыть лишь в 2007 году.

Начиная с конца 2000-х результаты на всемирных и европейских соревнованиях стали ухудшаться.

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Причину такого озвучивает Станислав Клешнев, бронзовый призер Кубка мира и проект-менеджер львовского скалодрома The Wall.

– Государственной инфраструктуры за 30 с лишним лет не существует. Вся инфраструктура скалолазания в Украине создана силами общины, комьюнити: кто-то принес фанеру, кто-то веревку, какой-то чиновник предоставил разрешение уголку в манеже и как-то так сформировалась секция альпинизма и скалолазания, сформировался какой-то клуб.

Мы имели в прошлом мировые рекорды в скорости, имели медали. Почти 30% всех медалей имели украинцы. Все закончилось в 2008 году, когда появился "Эталон" – эта ровная стена.

"Эталон" в скалолазании – это стандартизированная 15-метровая трасса для соревнований по скоростному скалолазанию (speed climbing). Ее еще называют "эталонной стеной", потому что все официальные международные старты проводятся на абсолютно одинаковой трассе. Стена имеет 5 градусов наклона вперед, 10 зацепок для рук и ног.

– На тот момент у нас была чемпионка Европы, чемпион Европы, чемпионка мира, чемпион мира, я тогда был тренером сборной. И я сказал: "Нам нужна стена, потому что как в дальнейшем тренироваться?". Меня тогда похлопали по плечу... А сегодня уже 2025 год, а стены все еще нет.

В Китае в 2009 году уже было 12 таких стен. 12! За один год. И можно посмотреть в Википедии, что потом была доминация китайской сборной в течение 5-6 лет. Потом начала подключаться Европа, – сказал он.

Его слова легко подтверждаются. До 2007 года представители Китая не одерживали медалей вообще. В 2009 году произошел прорыв в скоростном скалолазании, когда все места на подиуме достались представителям Поднебесной.

Медальный зачет ЧМ-2009 en.wikipedia.org

Болдырев – чемпион из Донецка

В 2014 году Даниил Болдырев сделал невозможное: он стал чемпионом мира, победителем Кубка мира и установил мировой рекорд – 5,60 секунды! Это был третий случай, когда украинец установил мировой рекорд. Впервые ему это удалось еще в 2012 году – 5,75 секунды.

Парень занимался в родном Донецке, ездил тренироваться в Никополь.

Первый успех атлет показал в 2011 году. Болдырев стал победителем юношеского ЧМ, а впоследствии получил бронзу взрослого. Возможно, результат был бы лучше, если бы не соперник в полуфинале – китаец Чжун Цисинь, который с 2007 по 2012 год выиграл четыре "золота" подряд на главном турнире года по скалолазанию.

В 2014 году Даниил таки одержал свою победу, а через 7 лет – символично, что событие происходило в Москве, – снова стал триумфатором. Правила есть правила: в столице РФ звучал гимн Украины.

Конечно, успехи есть и по состоянию на сейчас. Станислав Клешнев уверен, что главным залогом хороших результатов является личное желание спортсменов, которые тренируются в разных странах Европы.

– И то, что сегодня ребята одни из лучших в Европе, девушки прогрессируют – это невероятное достижение сообщества без инфраструктуры. Украинская команда сейчас большую часть времени в Европе, где используют базы поляков, австрийцев, немцев.

В этих странах эта стена "Эталон" – это как детская площадка. В каждом скалолазном центре есть эта олимпийская стена, где можно тренироваться каждый месяц: и в помещении, и на улице, – сказал он.

Скалолазание и Украина сейчас: инфраструктура, главные центры, массовость

Скалолазание – это не просто сила, выносливость и скорость. Это еще и психологическая выдержка, способность принимать решения под давлением, желание ежедневно преодолевать самого себя. Но даже при наличии всех этих качеств трудно стать настоящим спортсменом, если нет места для регулярных тренировок и развития навыков.

Киев, Днепр, Львов – главные центры украинского скалолазания.

В столице Украины действует современный скалодром Climbing Space – один из главных центров развития скалолазания в стране. Его основателем является Олег Покусаев: мастер спорта Украины, участник чемпионатов и Кубков мира. В свое время он сделал выбор не только быть спортсменом, но и строителем новой инфраструктуры. Покусаев посвятил себя организации соревнований, развитию скалодромов и продвижению этого вида спорта в Украине.

– Лазить может каждый – это, пожалуй, основной лозунг или кредо моей деятельности в скалолазании. Я в него верю на 100% и наша с командой работа убеждает в этом сотни людей в год. Все мы лазили в детстве: по деревьям, по заборам, по гаражам. Этот навык заложен в нас с рождения. Просто со временем, мы теряем эти умения, забываем эти ощущения.

Вообще, скалолазание это больше, не о силе, а о чувстве своего тела и умение им пользоваться. Как показывает опыт, у сильных людей, которые занимались в тренажерном зале с весом, получается лазить не лучше чем у тех, кто вообще далек от спорта.

Олег добавляет, что проще будет тем, кто умеет контролировать свои нервы и подходит сосредоточенно к любому делу.

– Если смотреть на психологическую часть, то преимущество будет за более спокойными и рассудительными. Лишнее напряжение на стене только быстрее обессиливает. Поэтому нужно делать все обдуманно и стараться не перенапрягаться. Мне кажется, эта особенность скалолазания довольно эффективно развивает стрессоустойчивость и умение принимать решения в критических ситуациях, что в нынешней жизни является очень полезными навыками", – говорит многократный призер различных соревнований.

Climbing Space из-за начала полномасштабного вторжения вынужден был закрыться. Однако уже через 2 месяца центр снова открылся, а вход на тот момент был свободным.

– Наш скалодром SPACE вообще счастливчик. Открылся в 2019-м перед Ковидом, а как пандемия спала, то началось полномасштабное вторжение. Мы были полностью закрыты почти 2 месяца.

В Киеве еще были слышны взрывы в окрестностях, но мы уже открыли двери. Работали по несколько часов в день. Вход был свободный. И люди приходили, чтобы сделать глоток нормальной жизни, стабилизировать свое психическое состояние. Нам просто необходимо было хоть иногда делать то, что мы очень любим – лазить.

Олег добавляет, что уже к концу лета 2022-го таки удалось вернуться к нормальной работе, совмещая ее с волонтерством.

– В период войны спорт не является чем-то самым важным. Он выпадает из фокуса и людей, и государства. Трудно думать о каком-то развитии своей физической формы, когда надо решить, как приготовить еду без света, или собраться на утреннюю тренировку после ночных обстрелов.

Многие клиенты выехали из страны, многие служат. На государственном уровне тоже есть более насущные проблемы чем соревнования и спортсмены. Поэтому был период, когда мы с командой просто перестали видеть свою ценность и чувствовать, что мы нужны обществу во время войны.

Но потом пришло осмысление того, что именно спорт сильно поддерживает тех, кто остается в сложные времена и именно для них мы должны работать и развиваться. Мы поставили цель не отставать от уровня европейских скалодромов, чтобы быть частью развитого мира здесь, у нас в Украине, – комментирует Покусаев.

Олег говорит, что разновидности скалолазания имеют определенное преимущество над простой атлетикой, поскольку развивают сразу несколько групп мышц, а тренироваться можно в красивых местах на природе.

– По сравнению с более распространенными видами спорта, как тяжелая или легкая атлетика, большое преимущество скалолазания заключается в том, что оно разнообразно и связано с природой. Многие тренировки проходят на скалах, которые всегда находятся в живописных местах мира. Поэтому любая тренировка приносит удовольствие и не истощает фокусом на детерминированном результате. На данном этапе развития этого вида спорта, даже топ–атлеты мира все еще могут наслаждаться процессом тренировок и много путешествовать по миру.

facebook.com/climbingspace

Climbing SPACE в сентябре будет праздновать свое шестилетие. Причем центр будет праздновать событие масштабным благотворительным фестивалем по болдерингу, который станет первым этапом Кубка Украины.

Покусаев добавляет, что за это время в SPACE состоялся ряд мероприятий, и по сути это место за шесть лет стало центром скалолазных событий в Украине.

– 20 сентября мы отпразднуем свое шестилетие масштабным благотворительным фестивалем по боулдерингу. Он же будет первым этапом Кубка Украины. С момента открытия SPACE стал центром скалолазных событий.

Мы проводили и Чемпионаты Украины, и этапы Кубков, и всеукраинские соревнования среди детей и молодежи, и развивающие мит-апы (неформальное собрание специалистов для обсуждения вопросов и передачи знаний – прим.), а также, много фестивалей направленных на массовый спорт, то есть соревнований, участие в которых доступно каждому. Это, как популярные нынче забеги с препятствиями, только на стенах.

Однако больше всего ему запомнилась третья годовщина, которая пришлась на сентябрь 2022-го. Никто не ожидал, что на соревнования придет много людей, но в итоге тот турнир по скалолазанию установил рекорд Украины по количеству участников.

– В целом, за время существования SPACE мы провели более пятидесяти событий разного уровня. Сложно сказать, какое было самое яркое, потому что с каждым годом стараемся поднимать уровень.

Но больше всего запомнилась третья годовщина. Это был сентябрь 2022 года. Еще и месяца не прошло как мы вернулись к нормальной работе скалодрома. Никто не верил, что люди придут на соревнования, но решили, что годовщину пропускать нельзя, пусть там даже будет 10 человек.

И вот, восемь утра, а у нас под дверью уже более 100 человек. Всего приняло участие в соревнованиях более 300 человек со всей Украины и это был рекорд для скалолазных событий в Украине. Люди просто хотели увидеть друг-друга и это был хороший повод встретиться и мотивация вернуться к спортивным занятиям, – вспоминает Олег.

Финансирование. Гранты, государственная помощь. Опора – частные бизнесы и фонды.

Олег Покусаев и Станислав Клешнев в этом виде спорта давно. Они вложили немало времени, опыта в разработку скалодромов.

Оба спортсмена пока совмещают тренерство, менеджерирование и еще многое другое, ведь, чтобы скалодромы функционировали надо проявлять стратегическое видение. Скалолазание практически не получает дотаций от государства или областных и местных советов.

– Я в скалолазании с 1993 года и уверенно могу сказать, что прошел весь спорт в Украине, от спортсмена школьника до тренера национальной команды. Сейчас занимаюсь менеджерской работой на различных должностях как коммерческих так и общественных организаций, цель моей работы – развитие нашего спорта.

TheWall – результат этой работы, этот проект был создан без привлечения государственных грантов или какой-то отдельной помощи городского или областного совета, – говорит Станислав.

Вспоминая 1990-е и 2000-е он добавляет, что сдвиги в лучшую сторону есть, ведь тогда приходилось тренироваться в совершенно непривычных условиях. Например, стена, на которой он занимался, была сделана из теннисных столов.

– Первая награда моя была еще в 1994 году. В городе Харцызск на школьном скалодромчике. И мне дали 20 порванных карбованцев, таких зелененьких, как сейчас помню.

В 1990-е это все грустно выглядело, но грустно выглядело у всех. Первое постсоветское десятилетие было сложным, сложно было чем-то заниматься.

В 1990-е не было денег, не было инфраструктуры. Например, в Харькове мы занимались на стене, которая была собрана из столов для настольного тенниса. Помним случаи, когда при падении атлет мог пробить стену ногами. Веревки, конечно, не рвались у нас, не все так плохо было, как я рассказал. Но частенько могли оторваться зацепки, другие материалы, ведь все делались кустарным методом".

Станислав Клешнев и Олег Покусаев facebook.com/oleg.pokusaiev

Олег добавляет, что хоть какие-то средства удается получить для проведения чемпионата Украины. Но к сожалению, этого не хватает.

– Относительно государственного финансирования, то Министерство молодежи и спорта поддерживает проведение только соревнований высшего ранга, которые формируют состав национальной сборной команды. Это – Чемпионат Украины. И то, хорошо если покрывается половина расходов.

Другие соревнования – этапы Кубка Украины, всеукраинские соревнования среди молодежи, другие соревнования массового характера – государством не финансируются. Да и вообще, каждое получение средств от Минмолодьспорта – это не очень приятный процесс, в результате которого, обязательно что–то не добавят, а может и вовсе отменят оплату.

В то же время Покусаев не считает, что спорт должен финансироваться государством, ведь это создает зависимость. По его мнению, государство должно заниматься созданием условий и инфраструктуры.

– Лично я не считаю, что спорт должен финансироваться государством. Это создает зависимость, и как показывает практика других стран, не способствует развитию свободного и самодостаточного спорта.чего может и хотелось бы получить от государства, так это создание условий для развития массового спорта и построения инфраструктуры.

Бизнесу в сфере спорта сложно построить крупные спортивные объекты с окупаемостью 10+ лет. Но понимаем, что во время войны, основной фокус на другом, – признает Покусаев.

Станислав и Олег давно знакомы, поэтому во время войны решили объединить усилия для совместной координации действий и синергии.

– Уже во время полномасштабного вторжения мы объединили наши усилия в одну сеть с общим видением развития нашего спорта. Мы являемся партнерами национальной федерации и продвигаем проевропейскую клубную концепцию нашего спорта в Украине.

Space так же выступает ядром общественного спорта в Киеве. Есть чемпионы Украины и призеры в сложности и боулдеринге. Там также работает социальная инициатива с ветеранами и благотворительными фондами по реабилитации военных, – сказал Клешнев.

Львовский The Wall. История развития, подход, инклюзивность в клубах

Во Львове с 2015 года работает скалодром The Wall. Его площадь – 250 квадратных метров, 50 трасс разной сложности, отдельные зоны для разминки, боулдеринга (лазание на невысоких участках без страховки), детских тренировок и трасс до 14 метров высотой с возможностью тренироваться с верхней или нижней страховкой.

Проектом руководит Станислав Клешнев – мастер спорта и бронзовый призер Кубка мира по скалолазанию. Благодаря таким энтузиастам, как он, скалолазание во Львове стало не только развлечением, но и путем к большим спортивным свершениям.

Поскольку ему лично удалось побывать в нескольких странах Европы, где скалолазание находится на высшем уровне, то он пробует проводить подобный подход.

– В основе наших ценностей, европейская модель спортивного управления, она базируется на минимальном вмешательстве государства в спорт и развитых механизмах финансовой поддержки спортивного сообщества. Таких механизмов поддержки почти нет в Украине, но к помощи мы всегда готовы.

По словам Клешнева, ни ковид, ни война никоим образом не повлияли на посещаемость скалодрома. Поэтому в 2022 году площадь клуба удалось увеличить втрое.

– TheWall с самого начала имел хорошую динамику посещений, ни ковид, ни война это не остановили. Летом 2022 нам удалось увеличить площадь клуба в три раза. Сегодня клуб регулярно организует и проводит массовые национальные соревнования как для детей так и взрослых.

С 2023 года мы начали развитие общественного спорта и зарегистрировали первый общественный спортивный клуб по скалолазанию. В мире это направление называют нон-профит, а в Украине – ОО. По нашему мнению это самая перспективная сфера, там где есть государственный и коммерческий секторы, нон-профит будет эффективным с экономической точки зрения. Нон-профит это механизм предоставлять более качественный сервис большему количеству людей за меньшие средства. Осталось дождаться грантов для сообщества.

Что Клешнев, что Покусаев отмечают важность инклюзивности в своих скалодромах. Например львовский The Wall оборудован пандусом, имеет все необходимое снаряжение и квалифицированных тренеров. К тому же клуб участвует в реабилитации военных.

– Так, с самого начала работы TheWall имел малочисленную группу ветеранов по альпинизму и скалолазанию. Это была первая социальная инициатива которой уже 10 лет, тогда мы предоставили возможность ветеранам посещать скалодром бесплатно.

Сегодня мы сотрудничаем с несколькими благотворительными фондами и принимаем участие в реабилитации наших воинов. Наш клуб оборудован пандусом и есть возможность встречать посетителей на кресле колесном. Мы имеем все необходимое снаряжение и квалифицированных тренеров, которые проводят тренировки с нашими воинами. Эта инициатива также реализуется собственными силами без государственных грантов или субсидий. Таких тренировок становится больше, спрос растет.

Скалолазание это лучший спорт как для умственной так и физической деятельности, прикладной вид спорта который никогда не будет лишним в жизни. Навыки которые вы получите у нас могут спасать жизни. Умение работать со снаряжением может быть использовано как в спасательных операциях так и военных. А в мирное время это замечательный активный отдых в горах или на скалах.

Олег Покусаев из Space Climbing также говорит, что ветераны войны находят себя в этом виде спорта.

– Когда стало очевидным, что в Украине сильно увеличится количество людей с ампутациями, мой тезис, что лазить может каждый, приобрел другое значение. Мы начали приглашать ветеранов с протезами. Первыми, кажется, были Superhumans.

Мы не очень понимали, как все пройдет, и многие в команде вообще сомневались, что это реально. Но они полезли и не хуже других посетителей, которые на скалодроме впервые. Они проявляли не абы какую жажду к реализации себя и были открыты к новому. Поэтому, не важно какое у вас тело и какая физическая форма. Лазить могут все. А ограничения только у нас в голове.

The Wall в начале войны выполнял функции, которые, наверное, при основании и не закладывались – стал хабом для волны беженцев. Тем местом, где можно переночевать, набраться сил, собраться с мыслями и банально зарядить гаджеты.

Проект-менеджер говорит, что принимали не только причастных к скалолазанию людей, но и совершенно незнакомых, которым так необходима была помощь.

facebook.com/thewalllviv

– Мы эвакуировали тренеров наших залов с семьями из Киева во Львов в первый день полномасштабного вторжения. Во Львове на базе клуба организовали приют для временных остановок, в это время мировое сообщество скалолазов нам очень помогло содержать приют.

Это было эмоционально непростое время, много людей прошло через клуб. Мы смогли организовать все удобства для пребывания (кухню, прачечную), беженцы спали на гимнастических матах, в зале постоянно был зоопарк из домашних животных. Посетители клуба несли теплые вещи, climbing community мира передавали донаты на это дело, мы покупали продукты, а соседний ресторан готовил беженцам горячие обеды. 40-70 беженцев ежедневно останавливались в нашем клубе, сначала это были скалолазы, альпинисты и их родные, потом их знакомые, а потом все кому хватало места.

В первые месяцы войны не было ни времени, ни места для тренировок. Полноценную работу скалодром возобновил ближе к маю 2022 года.

– В формате центра помощи мы проработали около двух месяцев. После чего открыли наши двери снова для скалолазания с новыми планами и целями, – резюмировал Станислав Клешнев.

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Скалолазание в Украине и мире стремительно набирает популярность. Оно сочетает физическую силу, умственную концентрацию и эмоциональную выдержку – для детей, для взрослых, пожилых людей и ветеранов.

Как видим, к сожалению, с инфраструктурой были и есть проблемы. Многое лежит на плечах энтузиастов, людей, которые "горят" этим спортом.

Благодаря олимпийскому статусу этот вид спорта получает все больше внимания. Впрочем, не стоит зацикливаться только на медалях и победах. Любой вид скалолазания, в первую очередь, развивает человека всесторонне: физически и морально.