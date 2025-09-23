Сразу 4 перспективных дзюдоиста Украины сменили гражданство: в федерации объяснили причины

За последний месяц сразу четыре перспективных украинских дзюдоиста сменили спортивное гражданство. Федерация дзюдо Украины заявляет, что это не "отток" спортсменов.

Позицию ФДУ передает Суспільне Спорт.

По словам федерации, одной из причин смены гражданства являются бойкоты соревнований, куда заявлены дзюдоисты из России и Беларуси. Однако в большинстве случаев это решение было вопросом времени, поскольку спортсмены проживали заграницей.

"Эта ситуация однозначно сыграла свою роль и дала толчок для изменения спортивного гражданства спортсменов. ФГУ вынуждена руководствоваться приказом Министерства. Однако, в первую очередь, эти спортсмены уже несколько лет не живут в Украине и, видимо, окончательно решили не связывать свое будущее с нашей страной. Семья Литвиненко также некоторое время живет заграницей", – говорят в федерации.

В ФГУ добавляют, что Алексей Болдырев и Игорь Цуркан с начала полномасштабного вторжения не заезжали на территорию Украины и не участвовали в национальных соревнованиях. Несмотря на это, они ездили в сборные, и Украина оплачивала расходы на эти командировки.

"Говорить об оттоке, ссылаясь на пример Болдырева и Цуркан, некорректно. Смена спортивного гражданства была для них делом времени. Несмотря на это, ФГУ до последнего поддерживали с ними связь, создавали все необходимые условия для тренировок. В ФГУ нет информации о возможной смене спортивного гражданства другими членами национальной сборной команды Украины по дзюдо".

За последний месяц спортивное гражданство сменили:

Илария Цуркан (16 лет, вес до 63 кг) – №2 мирового рейтинга среди кадетов. Будет представлять Словению

Игорь Цуркан (20 лет, вес до 81 кг) – №6 мирового рейтинга среди юниоров. Будет представлять Словению

Алексей Болдырев (20 лет, вес до 90 кг) – №6 мирового рейтинга среди юниоров. Будет представлять Польшу

Елизавета Литвиненко (21 год, вес до 78 кг) – бронзовая медалистка чемпионата мира 2022. Будет представлять ОАЭ

Согласно правилам Международной федерации дзюдо, спортсмены в возрасте 15-20 лет и младше могут выступать за другую страну, при этом не меняя официальное гражданство.