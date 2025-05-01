Битва титанов и "любитель" в полуфинале: итоги 1/4 финала чемпионата мира по снукеру

Особых неожиданностей в четвертьфиналах чемпионата мира, проходящего в театре "Крусибл" в английском Шеффилде, не случилось. Однако напряжение чувствовалось, и в одном из поединков достигло "точки кипения". В целом же в полуфинал пробились действительно те, кто этого заслужил именно здесь и именно сейчас

Джон Гиггинс (3) – Марк Уильямс (6) – 12:13

Безусловно, это противостояние было достойным финала: до начала матча – по именам участников, а после завершения – по драматизму. Более ста лет в сумме - таков возраст участников встречи, и мэтры выдали просто классический и даже эпический поединок. Оба соперника попали в Тур еще в 1992 году, и с тех пор отлично изучили особенности игры друг друга. Они провели между собой 42 матча на официальных турнирах, и Джон Гиггинс выиграл 22 из них. Однако именно в "Крусибле" сильнее выглядел Марк Уильямс: из пяти встреч на чемпионатах мира он выиграл четыре, в том числе – финал 2018 года.

Первую сессию выиграл Джон. Хотя если принять во внимание, что во второй партии Марк набрал 57 очков за подход и не забил фрейм-бол, чем воспользовался шотландец, то 5:3 выглядит не совсем справедливым счетом для сторонников Уильямса. Валлийцу нужно было догонять соперника, и вторую сессию он начал мощно, к экватору матча сравняв счет – 6:6. При этом в его активе было 6 полусотенных серий и сенчури! В итоге вторая сессия оставила вопрос о победителе открытым – 8:8.

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Решающую сессию играли на следующий день утром. И то ли Гиггинс не до конца проснулся, то ли Уильямс как-то морально начал давить на соперника, но Марк взял все четыре фрейма перед последним перерывом – 12:8. Что интересно – Джон имел шансы в каждой из этих партий, однако неизменно допускал какие-то слишком грубые ошибки. Поэтому 15-минутная передышка явно была спасительной для него. Потому что на финишный отрезок матча вышел совсем другой Гиггинс. Главное – он перестал ошибаться и выиграл 4 фрейма подряд – 12:12!

И в решающей партии Джон лидировал и должен был выигрывать ее, а с ней – весь матч. Тем более, что из предыдущих десяти решающих фреймов в "Крусибле" шотландец выиграл девять! Однако в этот раз он не забил фрейм-бол - последний синий шар. А Марк в лучших традициях снукерных триллеров вытащил матч на последней черной в последнем фрейме – браво!

В прошлом месяце Уильямсу исполнилось 50 лет, и он стал самым возрастным полуфиналистом со времен героя его детства Рэя Риардона, который достиг этого же этапа в 1985 году в возрасте 52 лет. А вот если валлийцу удастся выиграть турнир, то он станет старейшим чемпионом мира в истории. Для этого осталось победить еще в двух матчах!

Чжао Синьтун (а) – Крис Вейкелин (20) – 13:5

И Крис Вейкелин, и Чжао Синьтун прошли сито квалификации, чтобы попасть в "Крусибл". И до очного противостояния оба демонстрировали неплохую игру. Англичанин выбил из розыгрыша двух топовых игроков - Нила Робертсона и Марка Аллена. Соперники китайца были не такими звездными (Джек Джонс и Лей Пейфань), однако победил он обоих достаточно уверенно. Однако на фоне матча Гиггинс – Уильямс эта встреча, мягко говоря, не впечатлила.

Основная "вина" в этом, пожалуй, лежит на Вейкелине, который откровенно провалил матч. Англичанин выиграл стартовый фрейм брейком в 93 очка (он стал его единственной полусотенной серией в поединке), после чего проиграл 6 партий подряд. Первая сессия завершилась со счетом 6:2 в пользу китайца. Вторая прошла по похожему сценарию: Вейкелин выиграл два первых фрейма и проиграл следующие шесть: 12:4. А третья сессия получилась короткой: игроки обменялись партиями, и в полуфинал попал Чжао Синьтун – 13:5. Отметим, что это был первый поединок на турнире, в котором не было зафиксировано ни одного сенчури.

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Победа для Чжао стала очень важной. Во-первых, он стал третьим представителем Поднебесной, который сыграет в полуфинале чемпионата мира. А во-вторых, Синьтун играет на турнире без статуса профессионала. Призовые он получил бы в любом случае, а вот рейтинговые очки – нет. Однако выход в полуфинал гарантировал ему не только 100 тысяч фунтов призовых, но и соответствующее количество рейтинговых баллов. И их теперь достаточно, чтобы Чжао поднялся сразу в топ-64 мирового рейтинга, а это означает, что в начале сезона-2025/26 он сохранит все очки, заработанные в этом сезоне.

Ронни О'Салливан (5) – Си Цзяхуэй (13) – 13:9

Очередной рекорд Ронни О'Салливана – англичанин играл в своем 23-м четвертьфинале чемпионатов мира. В то время как для Си Цзяхуэя это лишь третье появление в "Крусибле". Впрочем, в позапрошлом году китаец играл в полуфинале, поэтому простым соперником его считать было бы опрометчиво. Однако на него, как и на многих других снукеристов, явно подействовала "магия Ронни". Соперники до этого встречались лишь дважды, и дважды побеждал О'Салливан.

Однако первая сессия получилась неоднозначной. Были довольно грубые ошибки Ронни, но соперник не использовал их, тогда как англичанин после неточных ударов соперника обычно начинал серию. Всего таких набралось аж 5: четыре полусотенных и сенчури. 6:2, и шансы Си на выход в следующий раунд стали призрачными.

Впрочем, на вторую сессию, которая игралась на следующий день утром, Цзяхуэй настроился серьезно. Ему удалось провести ее на равных с более именитым соперником - игроки взяли по четыре фрейма. При этом все свои партии Си выиграл крупными сериями, сделав в том числе "сотню". Однако общий счет – 10:6 – намекал на то, что третья сессия будет непродолжительной.

Так оно и получилось. Цзяхуэй выиграл два стартовых фрейма заключительной сессии, но ближе Ронни его не подпустил.

13:9, и Ронни снова переписывает рекорды. В полуфинале "Крусибла" он сыграет в четырнадцатый раз - такого результата не добивался ни один другой игрок. В целом же это будет 94-й (!) полуфинал рейтингового турнира в карьере О'Салливана. И англичанин продолжает приближаться к своему 42-му титулу.

Лука Бресель (7) – Джадд Трамп (2) – 8:13

Джадд Трамп решил сыграть не менее ярко, чем Лука Бресель в предыдущих своих матчах, и ему это удалось. Поэтому матч получился феерическим, а новые рекорды англичанина стали изюминкой на этом изысканном десерте.

Поединок начался с обмена сериями "70+", после чего Джадд взял четыре фрейма подряд и немного успокоился. А бельгиец под занавес подтянулся в счете – 5:3 в пользу Трампа. При этом зрители увидели 5 полусотенных серий и 3 сенчури. "Сотня" в пятой партии стала для Джадда 102-й в сезоне, и таким образом он вплотную приблизился к достижению Нила Робертсона. Стало ясно, что рекорд должен быть побит в текущей встрече.

Однако вторая сессия продолжилась под диктовку Бреселя. Бельгиец взял четыре фрейма подряд (с учетом первой сессии - шесть!), оформив еще три полусотенные серии и сенчури, и повел в счете – 7:5. Стало заметно, что Трамп занервничал, однако ему удалось взять себя в руки и в итоге сравнять счет – 8:8.

Казалось, игроки устроят что-то вроде концовки матча Уильямс - Гиггинс, но все прошло "в одни ворота". Потому что решающую сессию Джадд начал с побития рекорда. В 17-й партии он набрал 115 очков за подход, а серия в 116 очков в 18-й партии стала для него 104-й в сезоне, и этим он превзошел рекорд Нила Робертсона (103 сенчури в сезоне-2013/14). Такое достижение, безусловно, вдохновило его, и Трамп взял следующие три фрейма – 13:8.

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Итак, в следующий раунд пробились:

семикратный чемпион мира и рекордсмен по выходам в полуфинал Ронни О'Салливан;

трехкратный чемпион мира и самый опытный игрок текущего чемпионата Марк Уильямс;

лидер мирового рейтинга и "самый серийный" игрок сезона Джадд Трамп;

первый в истории "Крусибла" игрок без статуса профессионала и третий представитель Китая Чжао Синьтун.

В полуфиналах сыграют:

Чжао Синьтун (а) – Ронни О'Салливан (5)

Марк Уильямс (6) – Джадд Трамп (2)

Матчи пройдут 1-3 мая и будут играть до 17 побед. Прямые трансляции запланированы на каналах и платформах "Евроспорта".

Расписание начала сессий по киевскому времени:

Чжао Синьтун – Ронни О'Салливан

1 мая в 15:00

2 мая в 12:00

2 мая в 21:00

3 мая в 16:30

Марк Уильямс – Джадд Трамп