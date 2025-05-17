Хочу стать еще лучше: Шолохова – о победе на чемпионате Европы по каратэ, съемке для Playboy и жизни в Запорожье

В майском номере легендарного журнала Playboy Ukraine вышла фотосессия 24-летней каратистки Александры Шолоховой. Медийный успех совпал с большим спортивным достижением: 10 мая в Ереване Александра стала чемпионкой Европы – шестой в истории украинского каратэ.

Новоиспеченная чемпионка и модель поделилась впечатлениями с Чемпионом.

– Было ли предложение сняться для Плейбоя для тебя неожиданностью?

– Да, это было неожиданно – потому, что такого раньше не было, ни от кого я медийного внимания такого рода не получала. Но перед тем, как согласиться на съемку, я сначала подумала, как это может повлиять на мою работу. Ведь я тренирую детей, поэтому должна придерживаться определенных границ приличия. Итак, медиаменеджер Украинской федерации Каратэ заранее обсудила с редакцией журнала все нюансы относительно откровенности съемок.

Александра Шолохова

– Что было интересного в процессе съемок? Где они проходили и сколько заняли времени?

– Съемки состоялись в Киеве в середине апреля. Было две сессии – в клубе каратэ "Сегун" и в элитном боксерском клубе "All Stars". Работа заняла целый день.

Конечно, мне было интересно, ведь такое со мной случилось впервые, и работала целая команда – фотограф, стилист, видеограф и другие. Я осталась довольна, хотя это было довольно трудно. Но на то мы и спортсмены: каратисты имеют выносливость не только на татами.

– Какие ожидания от публикации в журнале? Что-то должно измениться в твоей жизни?

– Для себя лично у меня каких-то ожиданий нет. Однако я бы очень хотела, чтобы благодаря этой публикации как можно больше людей узнали о каратэ и заинтересовались им – как в Украине, так и за рубежом.

Александра Шолохова

– А ведь эта публикация ставит тебя в один ряд с украинскими красавицами-звездами спорта, как Дарья Билодид, Ольга Харлан, Юлия Левченко, Анжелика Терлюга...

– Один ряд с красавицами – это, конечно, хорошо и приятно. Однако надо иметь грань, когда от тебя хотят медийных движений, и четко понимать, что все это имеет смысл, только когда подкреплено результатом. Поэтому когда я занимаюсь непосредственно спортом – тренировки и соревнования, я забываю обо всех внешних моментах, какими бы яркими они ни были.

– Есть ли какая-то причинно-следственная связь между фотосессией в Плейбое и тем, что после нее ты выиграла этап Премьер Лиги в Каире и чемпионат Европы в Ереване?

– Нет, после того не значит вследствие того. Впрочем, в определенном психологическом смысле я восприняла факт фотосессии как подчеркивание того, что я особенная, я сильная. И это добавило общей уверенности в себе.

Александра Шолохова

– Стать чемпионкой Европы для тебя сенсация или прогнозируемый результат?

– Я была готова к этому. Собственно, ради именно таких побед я тяжело тренируюсь и имею успехи на таких соревнованиях, как этапы Премьер Лиги и Серии А. И титул чемпионки Европы – не самоцель, не финиш, не вершина, а очередной шаг на спортивном пути.

Триумф в Ереване – это история, которая уже позади. А я сейчас настраиваюсь и готовлюсь к дальнейшим стартам. Ближайший из них – этап Премьер Лиги в Марокко (конец мая), а главное соревнование сезона – чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Каире. Став чемпионкой континента, я квалифицировалась на участие в первенстве мира и получила соответствующую лицензию.

Александра Шолохова

– Как можно стать чемпионкой Европы, когда живешь и тренируешься в прифронтовом Запорожье?

– А вот так: берешь и делаешь – несмотря на постоянные шахеды и взрывы. Скажу, что драться на татами не так трудно, как жить в тех условиях войны. Когда спокойные сборы где-то на базе – это уже счастье.

Впрочем, Запорожье всегда в сердце, как и родной клуб "Concordia", моя большая поддержка. Ведь мы, сборницы, я и Элина Селеменева (бронзовый призер Евро-2025 в весе -68 кг), и наш тренер Анатолий Михайленко – много времени проводим на выездах, а в это время клуб тянут на себе мои коллеги-спортсмены Лиля Юшина, Илья Беспалько, Даниил Колодязный. За что мы им очень благодарны.

– Ты выступаешь в категории легендарной Аниты Серегиной, первой украинской чемпионки Европы. Чувствуешь ли ты себя ее преемницей?

– Анита достигла высочайших результатов. Я горжусь тем, что принадлежу к следующему поколению, которое идет на смену нашим великим звездам. И хочу стать еще лучше.

Александра Шолохова

– Были ли у тебя примеры, кумиры в каратэ?

– Нет, я начала заниматься каратэ довольно поздно – в 14 лет. Меня тогда начала забирать улица, но я потянулась в спортзал. Сначала просто хотела заниматься спортом для себя, но через 9 месяцев тренер выставил меня на первые соревнования, где я победила, и он увидел во мне перспективную спортсменку.

Отмечу, что тренер Анатолий Михайленко является лучшим человеком, которого я могла встретить в жизни после моей семьи. И всегда рядом подруга Эля Селеменева, с которой мы вдохновляем и мотивируем друг друга, а также показываем пример для наших юных спортсменов.