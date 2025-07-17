19-летний велогонщик погиб во время гонки в Италии

Трагедия случилась в среду, 16 июля, во время второго этапа престижной молодежной велогонки Джиро делла Валле д'Аоста. Погиб 19-летний итальянский гонщик команды Hagens Berman Jayco Самуэле Привитера.

Об этом сообщает пресс-служба Hagens Berman Jayco.

Инцидент произошел примерно через 40 км после старта гонки. На спуске Привитера потерял равновесие и упал. Во время падения у спортсмена слетел шлем и он ударился головой о бордюр.

Врачи гонки сумели реанимировать спортсмена и доставили его в больницу в критическом состоянии. Однако спасти жизнь спортсмена медикам так и не удалось – вскоре его сердце перестало биться.

Организаторы Джиро делла Валлед'Аоста приняли решение отменить третий этап, который должен был состояться сегодня, 17 июля. Гонка возобновится завтра четвертым этапом.

Ранее сообщалось о том, что бронзовый призер Олимпиады-2010 во фристайле, норвежец Аудун Гренвольд, погиб от удара молнии.