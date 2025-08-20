Вадим Гутцайт: Надеюсь, украинские спортсмены завоюют более 40 лицензий на Олимпиаду-2026

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт эксклюзивно для "Чемпиона" рассказал о подготовке к Олимпийским играм 2026, а также трудностях, с которыми сталкивается НОК.

Слова функционера с "Олимпийского дома" передает корреспондент "Чемпиона" Станислав Лысак.

"Мы готовимся. Наша группа выезжала и смотрела все спортивные объекты, где и как они расположены и в каких условиях будут тренироваться наши спортсмены. Сейчас все идет по плану. Мы готовимся, ожидаем больше лицензий, потому что сейчас еще идут отборочные соревнования и мы еще не можем сказать сколько будет лицензий. Надеюсь, что их будет более 40.

Конечно, хотим, чтобы наши спортсмены были конкурентоспособными, чтобы они на Олимпийских играх боролись за финалы и награды. Это для нас приоритет как государства, ведь олимпийский спорт, спорт высших достижений – это приоритет государства. Потому что это представление Украины в мире, поднятие нашего флага – один из наших главных аспектов в работе".

Также Вадим Гутцайт рассказал об ожиданиях от выступлений украинских спортсменов на зимних Играх, в частности оценил перспективы во фристайле.

"Есть ожидания от тех видов спорта, где у нас есть спортсмены, которые могут быть конкурентными и бороться за награды. Надеемся на фристайл. Очень хотим, чтобы наши молодые, но опытные спортсмены, которые уже имели награды на чемпионатах мира и Европы, поборолись за медали. Но это спорт, посмотрим как все будет происходить", – отметил Гутцайт.

Напомним, Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Она состоится с 6 по 22 февраля.