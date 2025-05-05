Надежда на Олимпиаду: сборная Украины по фристайлу – прямо сейчас одна из лучших в мире

На прошлой неделе сборная Украины по фристайлу получила приз лучшей команды марта по версии Национального олимпийского комитета, как серебряный призер чемпионата мира. А лидер команды Дмитрий Котовский получил награду лучшего спортсмена Украины в феврале.

Украинская команда уже второй раз в нынешнем олимпийском цикле завоевывает медали ЧМ. В 2023-м была бронза в Бакуриани (Грузия), и вот сейчас серебро турнира в Санкт-Морице (Швейцария). А Дмитрий Котовский является единственным обладателем награды этапа Кубка мира в завершившемся сезоне 2024/25. На этапе в Дир-Вэлли (США) он занял 2 место, а в общем зачете сезона КМ закончил сезон 9-м, войдя в десятку сильнейших.

И команда в целом, и Котовский лично, претендуют на награды Игр в Милане-Кортине-2026. Хотя по словам специалистов, завоевать награду в личных соревнованиях Олимпиады вполне могут и партнеры Дмитрия по сборной – Ангелина Брыкина и Александр Окипнюк. Настолько у нас ровная и сильная команда.

"Этот опыт должен обязательно помочь на Играх"

На церемонии награждения в столичном Олимпийском доме Ангелина Брыкина, комментируя полученную награду, вспомнила про свою неудачную попытку и отметила партнеров по команде, которые своими прыжками обеспечили сборной высокий результат.

"Для меня это первая награда. Благодаря моей команде, Дмитрию и Александру, мы смогли завоевать эту медаль и она является очень важной для нас. Я благодарна нашим тренерам за работу, а Национальному олимпийскому комитету Украины – за поддержку и признание".

Президент НОК Украины, олимпийский чемпион по фехтованию Барселоны-1992 в команде Вадим Гутцайт отметил, что это очень хорошее качество – умение признавать собственные ошибки. И знак того, что в команде здоровая атмосфера.

"Раз Ангелина сумела признать свою ошибку, то через год, на Играх она сделает все, чтобы ее не повторить. Наша команда могла бы выиграть золотую медаль уже сейчас, на чемпионате мира. Но, пускай это случится на Олимпиаде. Будем все этого ждать", – отметил президент НОК Украины.

Уже после церемонии сама Ангелина в комментарии Чемпиону отметила:

"Мы разбирали с тренером вопрос "что случилось в командном выступлении на ЧМ?" и мое выступление в индивидуальных соревнованиях – на чемпионате мира, и в целом сезоне. Весь сезон Кубков мира я провела очень хорошо, за исключением этапа в Китае, в феврале. Выступление в четырех суперфиналах подряд – очень хороший результат. И то, что я во всех шести этапах Кубка мира в сезоне была в финале – тоже довольно неплохой результат. Что касается командного турнира чемпионата мира, то да, видимо, нервы сдали немножко. Я допустила ошибку, но благодаря нашим ребятам, которые были со мной в команде, я тоже имею эту медаль. И вместе мы одно целое. С другой стороны, этот опыт должен обязательно помочь на Играх, в следующем году. Определенные цели на Игры у нас есть, но пока я не хочу их объявлять, пусть это будет моим маленьким секретом. Буду усердно работать, а результат вы сами увидите уже в следующем сезоне".

А отвечая на вопрос касательно планов на индивидуальные соревнования в следующем сезоне, Ангелина заметила:

"Нужна сложность, нужна чистота и нужно очень-очень много работать в зале, на трамплине, на батуте, абсолютно везде. Вся жизнь, пока идет спортивная карьера, нужно работать, работать, работать и работать".

"Можем конкурировать на главных соревнованиях"

Лидер нашей сборной Дмитрий Котовский, уже сейчас входящий в десятку лучших лыжных акробатов мира, несмотря на то, что у него в карьере уже шесть наград этапов Кубка мира, а в сезоне–2022/23 было два золота, по-прежнему смущается на публике и кажется, до сих пор не привык к статусу "звезды".

Дмитрий Котовский НОК Украины

Сегодня 23-летний спортсмен из Ровно живет ожиданиями главного старта четырехлетия:

"Хочу поблагодарить всех, кто болеет за нас, следит за нами, это очень ценно. Медаль чемпионата мира для нас историческая. Я рад, что мы можем конкурировать на таких соревнованиях, как Олимпийские игры и чемпионаты мира, среди других команд".

Котовский выполнил в командных соревнованиях невероятно сложный прыжок "ураган" (сочетание тройного сальто и пяти винтов).

"Мы с тренером заранее планировали выполнить именно этот прыжок. На командных соревнованиях важную роль играет стабильность прыжков. И когда все спортсмены выполняют свои прыжки хорошо, сложность можно не повышать. Но в тот момент нам нужно было иметь как можно больше баллов, поэтому решили выполнять "ураган".

Кстати, нельзя не отметить тренера сборной Украины, которым является 45-летний специалист Энвер Аблаев. В марте 2005 года он принес первую золотую медаль украинскому фристайлу в Кубке мира, выиграв на этапе в Мадонна-ди-Кампильо (Италия). А высшим достижением Аблаева на чемпионатах мира является 4 место в Дир-Вэлли в 2003 году. Теперь Дир-Вэлли покоряет один из его учеников Котовский.

Еще в 2014-м году Аблаев был тренером сборной Украины на Олимпиаде в Сочи, а в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 Александр Абраменко под его руководством завоевал, соответственно, золото и серебро.

Самый опытный

А вот 26-летний Александр Окипнюк является самым опытным спортсменом сборной Украины. И хотя на его счету только две командные медали с чемпионатов мира 2023 и 2025 годов соответственно, его огромный опыт позволяет фристайлисту постоянно "ходить" около медалей.

Так, в индивидуальных соревнованиях ЧМ-2023 он занял 9 место, а в нынешнем марте 2025-го – пятое. Наверняка он будет одним из претендентов на награды и в олимпийском индивидуальном турнире.

После церемонии награждения он особо отметил роль в тренерском штабе уже завершившего карьеру Александра Абраменко:

"Он, конечно же, помогает подсказками. Это наш гуру. Мы со всеми тренерами общаемся. Они нам помогают, дают наставления, а мы стараемся их выполнить. Как одна дружная большая семья. И Энвер Аблаев, и Александр Абраменко – титулованные спортсмены, стараются передавать свой опыт нам".

"У нас все спортсмены высокого уровня"

Сам олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Абраменко, говоря о перспективах украинской сборной, упоминает не только нынешних лидеров команды, но и юного Максима Кузнецова, который в декабре 2024-го стал серебряным призером Кубка Европы, а также лучшим молодым спортсменом месяца по версии НОК Украины. И считает, что у команды отличная перспектива не только с точки зрения Игр-2026.

Максим Кузнецов НОК Украины

"Если вы помните, в 2018 году после своего золота на Играх я говорил, что за мной вообще никого нет. Но сейчас мы уже видим, что есть спортсмены, которые могут выступать на достаточно высоком уровне и на кого мы будем надеяться на Олимпийских играх следующих, и не только на них. Чемпионат мира – это одно из главных соревнований и серебро на таком старте – очень высокий результат. Немножко, конечно, как Ангелина говорила, не выполнила на 100% программу, поэтому только второе место. Но это все равно очень высокий результат. Конечно, чтобы выступать стабильно на таких соревнованиях, надо иметь опыт и моральное состояние должно быть на высоком уровне. И физическое здоровье у Ангелины были проблемы с коленом, также, конечно, мешало ей в полной мере хорошо выступать. Ну и, конечно, надо больше опыта выступления на таких престижных соревнованиях. Каждые соревнования столь высокого уровня учат спортсмена, как минимум, быть готовым в моральном плане, знать, что его ждет на Олимпийских играх, на следующих соревнованиях высокого уровня".

Также Абраменко довольно смело прогнозирует итоги будущей Олимпиады-2026:

"Я считаю, что у нас обязательно будут медали и в командных соревнованиях, и в индивидуальных также. Не знаю количества этих медалей, но точно знаю, что будут. Мы рассчитываем на всех, потому что Олимпийские игры – это непредсказуемые соревнования. Мы можем рассчитывать на одно, а будет совершенно по-другому. У нас все спортсмены достаточно высокого уровня, и они все могут завоевать медаль".

Сдержанно надеемся и мы...