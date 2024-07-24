Усик поедет на Олимпийские игры с особой миссией

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) будет присутствовать на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Мы едем на Олимпиаду! Вспоминаю свое собственное путешествие 12-летней давности, когда я стремился к золоту. Я хорошо помню эти эмоции — смесь страха и решимости, стремление к победе. Сейчас я хочу поддержать бойцов сборной Украины, которые испытывают эти чувства.

Сложно смириться с тем, что эта Олимпиада может стать последней, на которой состоятся соревнования по боксу. Их потеря была бы разрушительной для нашего вида спорта, ведь именно в любительском боксе открываются новые таланты. Я считаю, что олимпийское золото – это вершина достижений для любого спортсмена.

Поэтому мы с моей командой Ready To Fight посвящаем свое время в Париже поиску путей помощи. Мы стремимся сохранить олимпийский бокс для будущих поколений, гарантируя, что он останется честным, прозрачным и по-настоящему олимпийским", - написал Усик.