Определились соперницы украинских теннисисток на Олимпийских играх-2024

Украинские теннисистки узнали своих соперниц в парных и одиночных разрядах на Олимпийских играх-2024.

Матчи первого раунда одиночного разряда

Марта Костюк — Юлия Путинцева (Казахстан)

Даяна Ястремская — Лаура Пигосси (Бразилия)

Элина Свитолина (Украина) — Ясутака Учияма (Япония)

Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды)

Матчи первого раунда парного разряда

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт / Алиция Росольская (Польша)

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — Чжэн Сайсай / Ван Синьюй (Китай)

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Костюк единственная сеяная среди украинских теннисисток. Для марты это первые летние игры, в которых она участвует. Ранее украинка поделилась мнениями по поводу Олимпиады-2024.