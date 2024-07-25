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Чемпион Олимпийские игры

Определились соперницы украинских теннисисток на Олимпийских играх-2024

Андрій Яросименко — 25 июля, 12:44
Определились соперницы украинских теннисисток на Олимпийских играх-2024

Украинские теннисистки узнали своих соперниц в парных и одиночных разрядах на Олимпийских играх-2024.

Матчи первого раунда одиночного разряда

  • Марта Костюк — Юлия Путинцева (Казахстан)
  • Даяна Ястремская — Лаура Пигосси (Бразилия)
  • Элина Свитолина (Украина) — Ясутака Учияма (Япония)
  • Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды)

Матчи первого раунда парного разряда

  • Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт / Алиция Росольская (Польша)
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — Чжэн Сайсай / Ван Синьюй (Китай)

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Костюк единственная сеяная среди украинских теннисисток. Для марты это первые летние игры, в которых она участвует. Ранее украинка поделилась мнениями по поводу Олимпиады-2024.

Ангеліна Калініна Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк сестри Кіченок теніс Даяна Ястремська

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