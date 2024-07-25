Определились соперницы украинских теннисисток на Олимпийских играх-2024
Украинские теннисистки узнали своих соперниц в парных и одиночных разрядах на Олимпийских играх-2024.
Матчи первого раунда одиночного разряда
- Марта Костюк — Юлия Путинцева (Казахстан)
- Даяна Ястремская — Лаура Пигосси (Бразилия)
- Элина Свитолина (Украина) — Ясутака Учияма (Япония)
- Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды)
Матчи первого раунда парного разряда
- Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт / Алиция Росольская (Польша)
- Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — Чжэн Сайсай / Ван Синьюй (Китай)
Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа.
Отметим, что Костюк единственная сеяная среди украинских теннисисток. Для марты это первые летние игры, в которых она участвует. Ранее украинка поделилась мнениями по поводу Олимпиады-2024.