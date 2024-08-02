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Чемпион Олимпийские игры

Из выдающегося — у величайшего: Риннер стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпийских игр

Олександр Булава — 2 августа, 19:23
Из выдающегося — у величайшего: Риннер стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпийских игр

Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал золотую награду в дзюдо (более 100 кг) и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

В финале турнира француз победил действующего чемпиона мира-2024, южнокорейца Ким Мин-йонга. Схватка развивалась в умеренном темпе, но за 16 секунд до конца поединка Ринер сумел заработать ипон и добыть в борьбе свое третье олимпийское золото.

Отметим, что Ринер выигрывал Олимпиаду в Рио-2016 и Лондоне-2012. Кроме того, на счету 35-летнего французского дзюдоиста еще бронза Пекина-2008 и Токио-2020. Он стал самым титулованным дзюдоистом в истории — никто не выигрывал столько наград на Олимпийских играх.

В поединках за бронзу в этой весовой категории представитель Таджикистана Темур Рахимов победил кубинца Энди Гранду, а Алишер Юсупов из Узбекистана оказался сильнее японца Тацуру Сайто.

1. 🥇 Тедди Ринер (Франция)

2. 🥈 Ким Мин-йонг (Южная Корея)

3. 🥉 ТемурРахимов (Таджикистан)

3. 🥉 Алишер Юсупов (Узбекистан)

Чемпион ведет текстовую трансляцию седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

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