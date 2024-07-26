Романчук: Есть две дистанции, два шанса себя проявить, будем выкладываться по полной, чтобы хорошо представить свою страну

Украинский пловец Михаил Романчук будет нести флаг на церемонии открытия ОИ в Париже вместе с Элиной Свитолиной. Спортсмен стартует 30 июля в категории плавания на 800 метров.

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Известный спортивный журналист Александр Гливинский пообщался с Михаилом за день до открытия церемонии Олимпиады в Париже.

— Как вообще впечатления от этой олимпийской деревни, каковы ощущения по сравнению с предыдущими?

— Атмосфера очень похожа, конечно, что-то отличается, но все очень похоже, здание, столовая, территория. Немного меньше поселок, чем обычно, но все равно компактно и удобно все сделано.

— Что касается кухни, есть информация, что что-то не так, или, может, кто-то преувеличил?

— Мне кажется, что на прошлых Олимпийских играх все было немного лучше с кухней, но посмотрим. Тем не менее, Олимпиада начинается завтра, возможно, с завтрашнего дня будет что-то "вау".

— Вы тренируетесь здесь на территории, здесь есть бассейн?

— Нет, мы сейчас выезжаем на соревновательный бассейн, который в 30 минутах от поселка. Мы сегодня только приехали, и это будет первая встреча и знакомство с олимпийским бассейном.

— Знаю, что 400 м решили не плыть, а сконцентрироваться на 800 и 1500 м?

— Да, решили действительно сконцентрироваться на своих основных дистанциях — 800 и 1500. Мы повторяем программу ОИ в Токио, поэтому надеюсь, что все получится.

— Из этих двух дистанций есть та, которую предпочитаете?

— Нет, на самом деле, как я уже и говорил, есть две дистанции, два шанса себя проявить, показать, и на каждой из них мы будем выкладываться по полной для того, чтобы хорошо представить свою страну.

— Вы будете знаменщиком, как стало известно.

— Это мечта, которая, посмотрим, станет ли реальностью.

— Представьте, что вы это делаете, это действительно большая честь.

– Да, это большая честь и гордость. Мне кажется, что каждый олимпиец мечтает о такой чести нести флаг на открытии Олимпийских игр.

— По сравнению с другими приметами, которые, по-твоему, должны принести фарт?

— Мне кажется, что на прошлой Олимпиаде, как говорится, "проклятие", в которое я вообще не верю, мы избавились. Поэтому надеюсь, что будущие олимпийцы, которые понесут флаг, еще раз это докажут.

Напомним, Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В течение 17 дней будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.