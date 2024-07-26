Свитолина: Для меня большая честь в такое сложное время нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады
Украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг на церемонии открытия ОИ-2024. Вторым флагоносцем, который будет представлять Украину, стал пловец Михаил Романчук.
Журналист издания Чемпион Максим Розенко пообщался со Свитолиной в преддверии открытия церемонии.
— Когда вы узнали, что будете флагоносцем? Обычно вы об этом узнаете заранее, какова была первая реакция?
— Где-то 5 дней назад мне позвонил по телефону Вадим Маркович (Гутцайт — прим.) и сказал, что хотели бы видеть меня с флагом. Я еще не знала до того, кто будет вторым флагоносцем, только узнала несколько дней назад. Для меня это большая честь в такое сложное время нести наше знамя и я очень рада, что меня избрали.
— Знаете, есть такой термин "несчастный флагоносец". В течение 27 лет все, кто нес флаг, не могли выиграть медаль.
— Я уже выиграла медаль, поэтому не надо здесь нагонять печаль. Я и Михаил (Романчук — прим.) будем делать все, чтобы получить медали и сейчас у нас есть такая миссия и большая честь. Я вообще не думаю об этом, для нас это очень важно, будем дальше бороться за награды.
— Настроение сразу поднялось после этого звонка? Какие эмоции были?
– Да, поднялося очень. Сейчас кому-нибудь не дадут нести флаг, поэтому, как я сказала уже на пресс-конференции, это как выиграть медаль на Олимпиаде, потому что для нашей страны это очень тяжелое время сейчас и я думаю, что в такие моменты нужно делать все, чтобы люди говорили, знали, что война продолжается и как они могут помочь Украине и нашим детям.
— Вы были фаном боксерского творчества Владимира Кличко, вскоре Александр Усик приедет сюда, за ним вы тоже следите?
— Да конечно. Всегда смотрю бои Усика, мне очень нравится бокс, я очень плотно за ним слежу.
— Недавно он снимался несколько недель в "Голливудской картине" с Двейном Джонсоном, есть ли в ваших мечтах или идеях тоже дебютировать на большом экране?
— У меня не было таких запросов, возможно, если будут, будет.
Напомним, Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В течение 17 дней будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.