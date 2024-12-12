Дуда рекомендован Олимпийским комитетом Польши в члены МОК
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
facebook.com/andrzejduda/photos. Jakub Szymczuk/KPRP
В четверг, 12 декабря, совет PKOI (Polski Komitet Olimpijski) принял резолюцию, в которой рекомендует выдвинуть президента Анджея Дуду в члены Международного олимпийского комитета.
Об этом пишет Polsatsport.pl.
Источник уточняет, что идея подать заявку на членство Дуды в МОК возникла еще во время полномочий предыдущего президента Олимпийского комитета Польши Анджея Красницкого.
С апреля 2023 года председателем является Радослав Песевич. По его словам, за решение проголосовали 29 членов правления, четверо были против, шесть воздержались.
"Нет, у нас еще не было возможности предоставить эту информацию президенту. Почему так проголосовали? Прежде всего, господин Дуда – человек, преданный олимпизму. Это очень помогает Польскому олимпийскому комитету", – приводит слова Пасевича Eurosoprt.pl.
Срок полномочий Анджея Дуды в должности президента истекает в августе 2025 года. Некоторое время высказывались предположения о том, чем будет заниматься президент после ухода с поста.
Сейчас МОК насчитывает 111 членов, а максимальное количество может составить 115. С 2021 года в этот орган входит польская велогонщица Майя Влощевская (серо ОИ-2008 и Рио-2016 в велоспорте).
Следующий конгресс МОК состоится в марте следующего года. Главной темой встречи станет избрание нового президента организации вместо уходящего в отставку Томаса Баха. Семь кандидатов должны представить себя на специальной сессии МОК в январе.