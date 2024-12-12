Дуда рекомендован Олимпийским комитетом Польши в члены МОК

В четверг, 12 декабря, совет PKOI (Polski Komitet Olimpijski) принял резолюцию, в которой рекомендует выдвинуть президента Анджея Дуду в члены Международного олимпийского комитета.

Об этом пишет Polsatsport.pl.

Источник уточняет, что идея подать заявку на членство Дуды в МОК возникла еще во время полномочий предыдущего президента Олимпийского комитета Польши Анджея Красницкого.

С апреля 2023 года председателем является Радослав Песевич. По его словам, за решение проголосовали 29 членов правления, четверо были против, шесть воздержались.

" Нет, у нас еще не было возможности предоставить эту информацию президенту. Почему так проголосовали? Прежде всего, господин Дуда – человек, преданный олимпизму. Это очень помогает Польскому олимпийскому комитету", – приводит слова Пасевича Eurosoprt.pl.

Срок полномочий Анджея Дуды в должности президента истекает в августе 2025 года. Некоторое время высказывались предположения о том, чем будет заниматься президент после ухода с поста.

