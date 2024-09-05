Наши в Париже: легендарные украинские паралимпийцы продолжают писать историю

Впервые на Паралимпиаде украинцы выступили в 1996 году и с тех пор не пропустили ни одного цикла. Следовательно, в активе Украины 7 выступлений на летних Паралимпийских играх и 7 на зимних.

В течение этих лет наши спортсмены демонстрировали качественную подготовку, положительные результаты и, что самое главное, непоколебимый дух. Именно паралимпийцы доказывают и себе и нам, что нет ничего невозможного.

Реклама:

Конечно, паралимпийский спорт — это не дешевое удовольствие, потому что нужны специальные площадки, инвентарь, спортивные залы и делать это для малого количества людей не очень выгодно. Но даже несмотря на это, украинцы находят возможность тренироваться и соревноваться на турнирах такого уровня, как Паралимпиада.

В этом году наши спортсмены феерят на соревнованиях в Париже, так что о нескольких из них рассказываем ниже.

Денис Остапченко (23 года) – плавание

Спортсмен родился с расстройством зрения, тренироваться он начал в 8 лет. Впервые принял участие в Паралимпийских играх в 2021 году. В Токио он завоевал золотую (200 метров свободным стилем), серебряную (50 метров на спине) и бронзовую (50 метров свободным стилем) награды для сборной Украины.

Полтавский пловец, выступающий в классе S3 (критические нарушения опорно-двигательного аппарата), также отличился в Париже. Он завоевал золото в плавании на 50 м на спине.

Евгений Богодайко (30 лет) – плавание

Паралимпиец родился с достаточно серьезными пороками рук и ног, поэтому, будучи младенцем, Евгению пришлось перенести несколько операций, чтобы он мог ходить, хотя бы на пальчиках.

Благодаря своему трудолюбию и настойчивости ему удалось добиться успеха. Впервые он почувствовал вкус Паралимпиады в 2012 году, в Лондоне, где выиграл 2 золота и 2 серебра. С тех пор соревнования такого уровня он не пропускал, поэтому может похвастаться 6 золотыми наградами, 5 серебряными и 3 бронзовыми.

К слову, в Париже парень взял две бронзы (100 м брассом, 200 м комплексным плаванием).

Игорь Цветов (30 лет) – легкая атлетика

Цеберальный паралич не поставил крест на будущем легкоатлета. На дебютной Паралимпиаде он выиграл два золота в забеге на 100 м и 200 м.

В 2019 году на чемпионате мира Игорь показал, где место россиянам, которые в то время считались лидерами. Он взял золото и установил мировой рекорд, превзойдя русский на этой дистанции со значительным отрывом.

В Токио Цветов записал в коллекцию два серебра, а вот в Париже в очередной раз показал мастерство. Золотая медаль (100 м) и четкая позиция - Игорь отказался от совместного фото с двумя "нейтральными" российскими спортсменами на пьедестале. Он отметил:

"Пусть знают, где их место".

Комаров Александр (36 лет) – плавание

Украинский спортсмен с ограничением опорно-двигательного аппарата в Париже также продемонстрировал, как следует реагировать на представителей России. Получив бронзу, он отказался фотографироваться вместе с россиянином после церемонии награждения.

Также в активе мариупольца золото (100 м свободным стилем) и бронза (200 м свободным стилем) Парижа. До этого Комаров брал золотую и бронзовую медали в Рио.

Ирина Пойда (26 лет) - плавание

Плавчина с ограничением опорно-двигательного аппарата уже завоевала 2 серебра (100 м вольным стилем, S5 и 400 м вольным стилем, S7) на Паралимпиаде-2024. Для нее это дебютные награды на Играх.

Пойда является 3-кратной призеркой чемпионатов мира по плаванию, а также 6-кратной медалисткой Евро-2024 (два золота — на 50-метровках на спине и свободным стилем).

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта.