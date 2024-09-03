Паралимпийские игры, как проявление мужества: истории спортсменов, которые вдохновляют

Первые Паралимпийские игры прошли в 1960 году в Риме. Участие приняли 400 спортсменов из 23 стран. С тех пор Паралимпийские игры проводятся каждые четыре года сразу после Олимпийских игр в том же городе.

Что интересно, такой турнир возник в послевоенное время. В 1948 году доктор Людвиг Гуттманн, нейрохирург немецкого происхождения, искавший убежища в Великобритании, организовал первые "Сток Мандевильские игры" для ветеранов Второй мировой войны с травмами спинного мозга. Эти игры прошли в больнице Сток-Мандевиль и положили начало спортивным соревнованиям для людей с ограниченными возможностями.

Читайте также : Фото Все, что нужно знать о Паралимпийских играх 2024

Если раньше в обществе думали, что инвалидность — это приговор и люди с ограниченными возможностями не смогут прожить "нормальную" жизнь, более того, заниматься спортом, то сейчас они бы поняли, как сильно ошибались.

К счастью, все начало меняться, поскольку поощрялась социальная перспектива инвалидности. Все больше и больше людей занимаются спортом и принимают участие в разных турнирах, в частности, в Паралимпийских играх.

Лица с инвалидностью не только демонстрируют, как, несмотря на боль, можно показывать лучшие результаты, но и вдохновляют других.

Несколько ярких примеров приводим ниже.

1. Мэтт Скотт (39 лет) – баскетбол на колясках

С детства единственным желанием Мэтта Скотта было стать баскетболистом и выигрывать трофеи. Диагноз расщепления позвоночника при рождении не помешал ему достичь цели.

Впервые он присоединился к команде по баскетболу на колясках в возрасте 14 лет. В 2004-м Мэтт стал игроком национальной мужской сборной США по баскетболу на колясках, а через три года вместе со своей командой выиграл золотую медаль на Парапанамериканских играх в Бразилии.

Скотт – четырехкратный паралимпиец и двукратный призер. Он выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году и бронзу на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году. В 2021 году он также выступал в Токио и помог повторно получить золотую медаль для Соединенных Штатов.

Скотт является одним из самых востребованных баскетболистов на колясках для известных брендов. Он был первым американским паралимпийцем, снявшимся в рекламе Nike, Inc., "Без оправданий".

Читайте также : Фото Колонка Пятое золото пятой Паралимпиады — уникальная Оксана Зубковская

2. Джессика Лонг (32 года) – плавание

Когда Джессике было 13 месяцев, ее усыновила американская семья, сама она появилась на свет в Сибири. Поскольку она родилась с фибулярной гемимелией, ей ампутировали голени в 18 месяцев, поэтому пришлось учиться ходить с протезами. К счастью, все это не помешало установить мировые рекорды и завоевать золотые медали.

Своим величайшим достижением она считает получение трех золотых медалей в плавании на Паралимпийских играх 2004 года в Греции, в возрасте всего 12 лет.

Через два года она установила 18 мировых рекордов и была названа пловцом года с ограниченными возможностями журналом Swimming World Magazine и паралимпийцем года.

Ее упорный труд и дисциплина сделали ее вторым по количеству наград паралимпийкой в истории США. Всего у нее 12 золотых, 3 серебряных и одна бронзовая медаль Паралимпийских игр.

3. Райан Бойл (30 лет) – паравелоспорт

Райан — еще один пример, доказывающий, что, если вы достаточно упорно работаете, вы можете добиться чего угодно. В возрасте девяти лет его сбил и затащил пикап, когда он ехал на велосипеде. Он пережил травматическую операцию головного мозга, часть которого он потерял, из-за чего ему пришлось учиться всему – от ходьбы, разговора, дыхания до езды на велосипеде.

К счастью, эта ситуация не помешала ему выиграть серебряную олимпийскую медаль на Паралимпиаде 2016 в Рио.

Кроме того, что он написал книгу "Когда угаснет свет: мальчик получил второй шанс", он также является двукратным чемпионом мира.

4. Мелисса Стоквелл (44 года) – паратриатлон

Бывшая офицерша армии США была первой женщиной-американской солдаткой, потерявшей ногу во время войны в Ираке в 2004 году. Через 4 года она квалифицировалась на Паралимпиаду в Пекине, где соперничала в плавании. В Рио она стала бронзовым призером.

После этого перешла в триатлон и представляла США на чемпионате мира по паратриатлону ITU 2010 в Будапеште, где получила свой первый титул и повторила успех в течение следующих двух лет.

5. МакКенна Дал (28 лет) – стрельба

Родившись с амиоплазией артрогрипоза, врачи сказали ее родителям, что она никогда не будет ходить или говорить. Несмотря на то, что сначала она была баскетболисткой на коляске, решила продолжить заниматься стрельбой, в которую влюбилась в возрасте 6 лет.

Ее преданность этому виду спорта сделали ее первой женщиной из США, которая выиграла медаль в этом виде спорта на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году.