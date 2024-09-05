Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 5 сентября

5 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение восьмого соревновательного дня будет разыграно 95 комплектов в 12 видах спорта.

За медали гарантированно сразятся легкоатлеты Мария Помазан и Наталья Кобзарь. Также в велошосе за награду сразится Павел Баль, а Константин Панасюк выступит в финале по паверлифтингу. К матчу за золото квалифицировалась и сборная Украины по голболу.

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Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам.

Всего в шестой соревновательный день выступят во Франции 16 спортсменов и 5 команд из Украины.

🏊‍♂️ 10:38. Плавание – мужчины, 50 м свободный стиль, класс S5. Александр Комаров, Ярослав Семененко

🥇 11:00. 🏃 Легкая атлетика – женщины, толкание ядра, класс F35. Мария Помазан

🤺 11:00. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, рапира, команды (старт с 1/8 финала)

🥋 11:00. Дзюдо – женщины, до 48 кг, класс J1. Наталья Николаевчук (старт из четвертьфинала)

🥋 11:00. Дзюдо – женщины, до 48 кг, класс J2. Юлия Иваницкая (старт из четвертьфинала)

🥋 11:00. Дзюдо – мужчины, до 60 кг, класс J2. Давид Хорава (старт из четвертьфинала)

🥋 11:00. Дзюдо – женщины, до 57 кг, класс J1. Анжела Гаврисюк (старт из четвертьфинала)

🏊‍♂️ 11:09. Плавание – мужчины, 100 м брасс, класс SB11. Даниил Чуфаров

🏊‍♂️ 11:19. Плавание – женщины, 100 м брасс, класс SB11. Екатерина Ткачук, Марина Пиддубная

🏊‍♂️ 11:51. Плавание – мужчины, 100 м брасс, класс SB13. Алексей Федина, Роман Мичко

🥇 12:09. 🏃Легкая атлетика — женщины, 100 м, класс Т37. Наталья Кобзарь

🏊‍♂️ 12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4 по 50 м комбинированная, 20 баллов.

🤺 12:30. Фехтование на колесных креслах — женщины, рапира, команды (старт из четвертьфинала)

🏹 12:40. Стрельба из лука – смешанные команды, олимпийский лук (старт из 1/8 финала)

🏃‍♀️ 12:51. Легкая атлетика – 100 м, класс Т12. Оксана Ботурчук (полуфинал)

🥇 14:00. 🚴‍♂️Велошосе – мужчины, групповые гонки, класс H5. Павел Баль

🥇 14:35. 🏋️‍♀️Паверлифтинг - мужчины, до 59 кг. Константин Панасюк

🥇 20:30. 🥅 Голбол – мужчины. Украина — Япония

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После семи соревновательных дней наша сборная занимает 7 место в медальном зачете, имея 52 награды: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую.