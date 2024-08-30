Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 30 августа

30 августа, во вторых соревновательный день Паралимпийских игр 2024, продолжающихся в Париже, украинские атлеты будут соревноваться в семи видах спорта.

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В рамках турнира по тхэквандо за медаль может посоревноваться Юлия Липецка, которая встретится с представительницей Фиджи Ирене Мар в 1/8. Финал запланирован на 30 августа.

Также за награды сразятся украинские легкоатлеты. Владислав Белый и Александр Дорошенко сразятся в метании копья, Анастасия Москаленко в метании булавы, Наталья Кобзарь в беге на 200 метров, а Николай Жабняк — в толкании ядра.

Пятую медаль в плавании для Украины на этих Играх могут принести Михаил Сербин и Даниил Чуфаров, соревнующиеся в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Расписание выступлений украинских паралимпийцев на 30 августа

9:30. Парабадминтон, женщины SL3, групповой этап. Оксана Козина (Украина) — Манаси Джоши (Индия);

10:00. Стрельба, SH1 женщины, винтовка R2 на 10 метров, квалификация. Ирина Щетник;

10:30. Парабадминтон, женщины SL3, групповой этап. Александр Чирков (Украина) — Войтек Чиз (Новая Зеландия);

10:30. Плавание, S5 мужчины, 100 метров свободного стиля, квалификация. Александр Комаров;

10:30. Гребля, PR1 женщины, одиночка, квалификация. Анна Шеремет;

10:39. Плавание, S5 женщины, 100 метров свободного стиля, квалификация. Ирина Пойда;

11:10. Гребля, PR1 мужчины, одиночка, квалификация. Роман Полянский;

11:30. Бочча, BC4 мужчины, предварительный этап. Артем Колинко (Украина) — Стивен Магвайр (Великобритания);

11:50. Гребля, PR2 смешанная двойка, квалификация. Ярослав Коюда и Анна Айсанова;

10:00. Стрельба, SH1 мужчины, пистолет P1 на 10 метров, квалификация. Алексей Денисюк;

12:02. Плавание, S13 мужчины, 100 метров на спине, квалификация. Сергей Клипперт и Алексей Вирченко;

12:02. Плавание, микст, 4х50 метров, квалификация. Украина;

12:30. Гребля, PR3 смешанная двойка, квалификация. Станислав Самолюк и Дарья Котык;

12:30. Велотрек. C4—5 мужчины, заезд на 1000 метров в час, квалификация. Егор Дементьев (Украина);

12:40. Настольный теннис, микст XD17, четвертьфинал. Виктор Дидух/Ирина Шинкарева (Украина) — Пауло Салмин/Бруна Александра (Бразилия);

12:40. Тхеквандо, женщины K44, 1/8 финала. Юлия Липецка (Украина) — Ирене Мар (Фиджи);

🥇 13:09. Метание копья, F38, мужчины, финал. Владислав Белый, Александр Дорошенко;

13:32. Бег на 100 метров, T37, мужчины, квалификация. Николай Райский, Владислав Загребельный;

14:30. Стрельба, SH2 смешанные соревнования, винтовка R4 на 10 метров, квалификация. Василий Ковальчук;

15:00. Волейбол сидя, мужчины, предварительный этап. Украина — Иран;

15:00. Настольный теннис, WD 20 женщин, парный разряд, четвертьфинал. Ирина Шинкарева/Марина Литовченко (Украина) — Даниэлле Рауэн/Бруна Александра (Бразилия);

18:00. Бочча, BC4 женщины, предварительный этап. Наталья Коненко (Украина) — Алисон Левин (Канада);

18:30. Голбол, мужчины, предварительный этап. Украина – Япония;

🥇 19:00. Метание булавы, женщины, финал. Анастасия Москаленко;

🥇 19:33. Плавание, S11 мужчины, 400 метров свободным стилем, финал. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров;

20:11. Стрельба из лука. Мужчины, 1/16 финала. Сергей Атаманенко (Украина) — Петр ван Монтагу (Бельгия);

🥇 20:57. Бег на 200 метров, T37 женщины, финал. Наталья Кобзарь;

🥇 21:52. Метание ядра. F37 мужчины, финал. Николай Жабняк.

Всего 30 августа в Париже будет разыграно 59 комплектов медалей в 6 видах спорта.

Напомним, на Паралимпиаде—2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта.