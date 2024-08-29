Сборная Франции — сборная Украины: онлайн видеотрансляция матча отбора к Олимпиаде-2026

В четверг, 29 августа, сборная Украины по хоккею стартует в решающем раунде олимпийской квалификации на Игры-2026, которые пройдут в Милане. Команда легендарного Дмитрия Христича откроет для себя турнир в Риге поединком против национальной команды Франции, занимающей 14-е место в мировом рейтинге.

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Кроме украинцев и французов в группе Е играют хозяин турнира Латвия и команда Словении. Для выхода на Олимпиаду-2026 сборной Украины, которую эксперты и аналитики называют аутсайдером квартета, нужно занять первое место, поскольку только победитель группы получит путевку на Игры.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе "Арена Рига" в столице Латвии. Время начала встречи — 16:00 по Киеву. Смотрите видеотрансляцию от Федерации хоккея Украины в прямом эфире на сайте Чемпион.

Добавим, что против Франции сборная Украины проводила последний раз официальный матч в 2004 году. Тогда "сине-желтые" победили в раунде на выбывание на чемпионате мира со счетом 6:2.

Украина только однажды в истории отбиралась на Олимпийские игры в мужском хоккее — в 2002 году "сине-желтые" заняли 10 место. В последний раз в финальном раунде отбора на Игры украинцы играли в 2014 году, закончив его с одной победой в трех поединках.

В следующем туре украинцы 30 августа сыграют против Латвии, а завершающим поединком отбора станет встреча со Словенией, которая состоится 1 сентября.