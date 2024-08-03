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Женская сборная Украины по фехтованию победила Италию и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024

Ігор Чернявський — 3 августа, 14:43
Женская сборная Украины по фехтованию победила Италию и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле победила команду Италии в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.

Встреча завершилась со счётом 45:37.

Украинки лидировали в течение большей части поединка, но за 10 очков до конца итальянки перехватили инициативу и даже вышли вперед. Впрочем, Алине Комащук удалось вернуть преимущество, а Ольга Харлан в финальной схватке довела дело до победы.

В полуфинале украинки встретятся с победительницей пары Япония — Венгрия.

Напомним, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины завоевала серебро, в финале уступив представительницам страны-террористки.

Лучшее достижение украинских саблисток — золотые медали в Пекине-2008, где Харлан и компания в финале одолели хозяек Олимпиады — китаянок.

За всеми главными событиями 8 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

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