Беленюк: Свою олимпийскую мечту я осуществил в Токио-2020, но хочу показать максимальный результат и в Париже-2024

Олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 и единственный в составе нашей олимпийской сборной действующий народный депутат Украины Жан Беленюк примет участие в своей третьей Олимпиаде.

33-летний украинец — старейший участник в своей весовой категории до 87 кг. Несмотря на это, в мировом рейтинге Беленюк занимает четвертую позицию и один из претендентов на награды.

После приезда в олимпийскую деревню с Жаном эксклюзивно пообщался специальный корреспондент Чемпиона. Беленюк рассказал, на что настраивается на олимпийском ковре Парижа, объяснил, почему с 2017 года выступает за Полтавщину и вспомнил, как ему после Олимпиады в Рио-де-Жанейро вручили сертификат на участок земли, который оказался фейковым.

Первая часть интервью. Во второй Беленюк расскажет о том, как изменился его менталитет как спортсмена после избрания в Верховную Раду, кто из друзей сейчас в ВСУ, кем себя видит через 5 лет и хочет ли остаться в спорте уже в должности функционера

Почему Беленюк представляет Кременчуг

— Жан, в турнире по греко-римской борьбе не будет россиян. Это облегчает вам задачу успешно выступить в Париже?

— Дело в том, что в моей весовой категории представителей России и Белоруссии не было среди лидеров. Потому с точки зрения конкуренции ситуация не изменилась. Но то, что их не будет, безусловно, позитив. Мы за это сражались с самого начала полномасштабной войны.

— На что вы настраиваетесь? Бронзовая медаль вас бы удовлетворила? Ведь в этом случае вы бы собрали полный комплект наград на Олимпийских играх.

— Стараюсь не считать шкуры еще не убитых медведей. Настраиваюсь на борьбу, а дальше увидим.

— Кто является фаворитом в вашей весовой категории?

— 8 первых номеров рейтинга "сеянные" — разбросаны по жребию. Поэтому мы приблизительно понимаем, на каких стадиях потенциально можем встретиться друг с другом. У нас очень конкурентная весовая категория. Любой из первых номеров рейтинга может проиграть. И наоборот. Греко-римская борьба этим и отличается.

Например, легенда греко-римской борьбы, четырехкратный олимпийский чемпион кубинец Лопес, для которого Париж стал шестой Олимпиадой, в своей весовой категории до 130 кг не является сеяным. 41-летнего Лопеса нет в рейтинге. Но он безусловный фаворит соревнований. Михайн просто не участвовал во многих международных турнирах, на которых можно было заработать очки. Поэтому история о жребии в определенной степени условна. Есть удобные, есть неудобные соперники. С кем-то бороться проще, с кем-то тяжелее. Здесь как повезет.

— В чем уникальность темнокожего Лопеса, который уже 20 лет демонстрирует выдающиеся результаты среди супертяжеловесов? Он стал целой эрой в греко-римской борьбе.

— Уникальная конституция тела и чувство борьбы. Феноменальная антропометрия и соотношение жира к мышцам. Лопес выглядит гораздо более атлетическим, чем его соперники. Это позволяет ему успешно с ними разбираться, несмотря на возраст.

— В недавнем интервью французским СМИ Зеленский назвал вашу фамилию среди квартета своих любимых украинских олимпийцев. Когда вы с ним обсуждали спортивную тему в последний раз?

– Мы давно с ним не виделись. Сейчас у президента есть более актуальные вопросы, связанные с войной.

— Вы киевлянин, но представляете Полтавщину. Напомните, как давно?

— Представляю Кременчуг с 2017 года. До Олимпиады в Рио-де Жанейро-2016 я представлял Киевскую область и давал перезачет на Запорожье, где также получил определенную поддержку. То есть представлял две области. После Олимпиады в Рио эта норма была отменена, с тех пор можно было представлять только один регион.

— Почему поменяли Киев на Кременчуг?

— Еще после начала войны 2014 года, когда были оккупированы Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской области, в Киев съехались многие спортсмены высокого класса с востока Украины, чтобы иметь нормальные условия тренировок.

По сути, Киев даром получил топовых спортсменов. Поэтому внимание города к спортсменам немного распылилось. Наличие крутых спортсменов для Киева стало нормой. По-видимому, всем спортсменам предоставлять определенные условия стало сложно.

— Конкретизируйте.

— После Олимпиады в Рио-де-Жанейро нас всех собрали. Сказали, что все призерам будут подарены участки земли. Даже было торжественное награждение, пафосно дали сертификаты на участки. Потом оказалось, что земли по сути нет. Ребята, оставшиеся в Киеве, так и не получили обещанного.

Поэтому, понимая, что в Киеве не ценят спортсменов и имея тренера из Кременчуга, когда получил предложение выступать за Полтавщину, решил его принять.

— Вернуться в Киев вам потом не предлагали?

— Я уже возрастной спортсмен и потому мало кому интересен в контексте продолжительного сотрудничества. И я доволен сотрудничеством с Кременчугом — они вместе с Полтавской областью выполнили все обязательства, которые брали на себя передо мной.

Без мандража

— Как вам олимпийский поселок? Где больше понравилось — в Рио-де Жанейро-2016, Токио-2020 или сейчас в Париже?

— Мне везде нравилось. Всё необходимое есть. В Токио еще были ковидные ограничения, поэтому приходилось часто сдавать тесты. Это вносило определенный дискомфорт. Сейчас получаю максимальное наслаждение. Понимая, что это мои последние игры как активного спортсмена. Вижу здесь легендарных олимпийцев, с удовольствием фотографируюсь с ними. Для меня это настоящий праздник спорта.

— Чувствуете предстартовый мандраж?

— Нет. Свою олимпийскую мечту я исполнил в Токио. Конечно, я упорно тренировался и хочу показать максимальный результат и на Играх в Париже. Это было бы круто. Но в любом случае не забываю наслаждаться атмосферой, которая здесь царит.

— В турнире по греко-римской борьбе от нашей команды также выступит серебряный призер Олимпийских игр в Токио Парвиз Насибов. Какие у него шансы на успешное выступление?

— Олимпийский турнир — это 16 лучших атлетов в каждой весовой категории. Если ты уже сюда попадаешь, у тебя есть шансы на медали. У нас в каждой категории по 4 медалиста, ведь бронзовые награды получают 2 борца. Так что даже сугубо арифметически шансы на медали у каждого из мастеров ковра неплохие.

У Парвиза тоже достаточно конкурентная весовая категория, но он молодой спортсмен, стремящийся к победам. Главное ему "разбороться". Если у него пойдет борьба, Парвиза будет тяжело остановить любому. В его случае все будет зависеть от его настройки и угонки веса. Ведь в отличие от меня, Парвизу приходится гонять много килограммов. И, конечно, от удачи.

— К моменту нашего разговора Украина обеспечила себе 7 олимпийских наград. Каким медальным достижением нашей команды лично вы будете довольны?

— Чем больше, тем лучше. Это Олимпийские игры, и здесь много разных нюансов, связанных с формой, возрастом, психологическим настроем. Давайте проанализируем выступления Михаила Романчука и его супруги Марины Бех. Они являлись лидерами в своих спортивных дисциплинах.

Если бы Марина продемонстрировала свой лучший личный результат в Париже, могла бы претендовать на золотую медаль. Тем более что несколько фавориток в тройных прыжках выбыли из олимпийских соревнований из-за травм. Все пророчили Марине хорошее выступление. В итоге мы видим, что с этим не сложилось. Она, когда давала комментарий после своего выступления, даже расплакалась.

Ее муж Михаил Романчук нес флаг на церемонии открытия Олимпиады. Потом заболел. Подцепил какую-нибудь инфекцию, которая не дала ему возможности продемонстрировать свой лучший результат.

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Или пловец Бухов, который на дистанции 50 метров вольным стилем несколько месяцев назад стал чемпионом мира, а в Париже не попал в финал. Юлия Левченко не взяла первую высоту в прыжках, хотя до этого прыгала на 2 метра. А сейчас не взяла 183 см.

Поэтому прогнозы здесь — дело неблагодарное. Главное, чтобы больше наших атлетов сумели себя проявить. Как легенда фехтования Харлан, завоевавшая бронзовую медаль в личном зачете и золотую в командном. Хотя Олимпиада в Токио для Ольги была провальной. Теперь у нее 6 олимпийских медалей и это рекорд. Или как вчера себя проявили Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Михаил Кохан.

Максим Розенко, Чемпион, из Парижа

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