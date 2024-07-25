Богдан Ядов — об отце в ВСУ и жене-россиянке

Украинский дзюдоист Богдан Ядов, представляющий сборную Украины на Олимпийских играх-2024, в комментарии для корреспондента Чемпиона Максима Розенко рассказал о том, как его отец пошел служить в ВСУ и о проблемах его жены-россиянки с получением украинского гражданства.

— Расскажи об отце, как он попал в ВСУ?

— Мой отец полтора года назад сказал, что всю жизнь прожил в этой стране, она все дала ему, и он должен пойти и помочь, как может. И потому с марта прошлого года отец встал на защиту Украины.

— Сколько ему лет?

— 56.

– Как ты отреагировал на его решение?

— Отец сначала ничего мне не сказал, я узнал, когда он был в части. Я тогда готовился к чемпионату мира, который должен был состояться в начале мая 2023 года. Но мы на него не поехали, потому что там были русские. Тогда он не хотел говорить, чтобы я не нервничал. Но потом я начал ему звонить по телефону, а он не берет трубку, и я позвонил маме. Она сказала, что отец вечером позвонит и все расскажет.

Конечно, я волнуюсь о нем каждый день, и тогда волновался. Но отец мне сразу объяснил, что хочет помочь этой стране всем, чем может. Я горжусь им, но надеюсь, что скоро он вернется домой, потому что я его уже долго не видел. И я надеюсь, что он сможет увидеть мое выступление. Не знаю, как там у него со связью. Отец всегда мечтал посмотреть Олимпийские игры и мое выступление. Вообще я мечтал, чтобы он лично увидел мое выступление, возможно в Лос-Анджелесе выйдет, возьмем его с собой.

— Может быть, твой отец получил какое-то звание?

— О звании не знаю, если честно. Мой отец ограничено годен. Он делает в вооруженных силах то, что может. Однажды он рассказывал, что помогал унести раненых с фронта. Он делает то, что может, а о званиях я никогда не интересовался.

Он мне мало что может рассказывать. Но я понимаю, если папа звонит в более-менее нормальном настроении, то все хорошо. Если грустнее, то... Как тогда, когда он сказал о раненых.

— Расскажи о своей жене (жена Богдана, Дарья — россиянка. — ред.)

— Я и вся семья мечтает, чтобы она (Дарья ) получила наконец гражданство. Знаете, я в начале переживал из-за того, что она не получает его, хотя очень хочет. У меня была возможность, мне семья дзюдо хотела помочь, чтобы моя мама и жена уехали за границу и жили в Европе. Но жена сказала, что она приехала в Украину, что эта страна ее приняла и она будет здесь жить. Она уехала только на несколько месяцев, когда была беременна, и вернулась сюда рожать. И сейчас она постоянно здесь.

Я раньше это волновался, а сейчас я ее считаю украинкой. Она изучает наш язык, и кстати, уже гораздо лучше разговаривает. Мы с ней в кино ходим, смотрим фильмы на украинском. Для меня и для всех моих близких она украинка. Я, конечно, надеюсь, что мне однажды позвонят по телефону и скажут, что твоя жена может получить гражданство, но сейчас уже не настолько.

— А есть истории в дзюдо, что у кого тоже отец служит в ВСУ?

Из нашей команды, если честно, я не знаю. Но недавно, не могу сказать, что это мой друг, он тренировался вместе со мной и был лучшим другом Вадима Чернова, он пошел защищать нашу страну и, к сожалению, погиб в прошлом году. Жаль, что мы не общались так, не дружили, но тренировались вместе. Сейчас Вадим завоевал бронзу на Кубке Европы, и посвятил ее погибшему другу.

— У России было большое лобби в мировом дзюдо. Какая сейчас ситуация? Следует ли ожидать их возвращения?

— Ну, если честно, в дзюдо они вернулись. Их не допустил МОК, а не дзюдо, но мне кажется, что их лобби в мировом дзюдо стало меньше. В начале Международная федерация дзюдо не хотела отходить от этого, но со временем они начинают понимать, что это нужно делать. И то, что МОК допустил только 4 спортсмена, которые потом отказались выступать, должно положительно сказаться, чтобы наша Международная федерация понемногу отходила от того, что Россия — одна из частей большого дзюдо.

— Это немного странно, потому что у вас не так много было россиян в руководстве, как в борьбе, например, но у них такие уверенные позиции...

— Вообще, россиянин был президентом европейского союза. Потом, я так понимаю, в Международной федерации они, возможно, не были на первых ролях, но очень хорошо общались с теми, кто был на первых ролях. Также их президент был почётным членом. У нас раньше было очень много соревнований, проходивших в России. Но сейчас уже понемногу от этого отходим дальше и дальше.