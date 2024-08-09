Коляденко одержала очередную волевую победу и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024

Украинская борчина Ирина Коляденко победила чемпионку мира-2021 Биляну Дудову из Болгарии в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограммов.

Схватка завершилась со счетом 7:4. Ирина снова одержала победу, уступая по ходу встречи. Так же было и в 1/8 финала, когда она совершила невероятный камбэк против представительницы Монголии.

В полуфинале Коляденко встретится с представительницей Кыргызстана Айсулой Тинибекевой, которой три года назад уступила на аналогичной стадии предыдущей Олимпийских игр в Токио. Ирина попытается взять реванш за то поражение сегодня вечером, ориентировочное время начала схватки – 19:55.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 14-го соревновательного дня Олимпийских игр-2024.