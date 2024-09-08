🥇 Каноист Епифанов с паралимпийским рекордом стал чемпионом Парижа-2024

На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, триумфально для Украины завершился заезд на каноэ-одиночке на 200 метров среди представителей класса VL3.

25-летний украинец Владислав Епифанов впервые в карьере стал паралимпийским чемпионом, преодолев дистанцию за рекордные для Игр 47,49 секунды.

Гребля. Каноэ-одиночка, 200 метров, женщины. VL3

1. 🥇 Владислав Епифанов (Украина) — 47,49 (ПР)

2. 🥈 Джек Эйерс (Великобритания) — 47,87

3. 🥉 Петер Кован (Новая Зеландия) — 48,28

Отметим, что в классе VL3 выступают спортсмены с хорошей функцией туловища и частичной функцией ног, способные сидеть, наклоняясь вперед во время гребли и имеющие возможность использовать хотя бы одну ногу или протез.

Теперь в медальной копилке сборной Украины в Париже-2024 81 награда: 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых.

За всеми важнейшими событиями одиннадцатого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.