🥇 Каноист Епифанов с паралимпийским рекордом стал чемпионом Парижа-2024
На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, триумфально для Украины завершился заезд на каноэ-одиночке на 200 метров среди представителей класса VL3.
25-летний украинец Владислав Епифанов впервые в карьере стал паралимпийским чемпионом, преодолев дистанцию за рекордные для Игр 47,49 секунды.
Гребля. Каноэ-одиночка, 200 метров, женщины. VL3
1. 🥇 Владислав Епифанов (Украина) — 47,49 (ПР)
2. 🥈 Джек Эйерс (Великобритания) — 47,87
3. 🥉 Петер Кован (Новая Зеландия) — 48,28
Отметим, что в классе VL3 выступают спортсмены с хорошей функцией туловища и частичной функцией ног, способные сидеть, наклоняясь вперед во время гребли и имеющие возможность использовать хотя бы одну ногу или протез.
Теперь в медальной копилке сборной Украины в Париже-2024 81 награда: 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых.
За всеми важнейшими событиями одиннадцатого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.