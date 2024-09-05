🥈 Украина впервые в истории выиграла медаль Паралимпийских игр в голболе

На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, состоялся финальный матч мужского турнира по голболу между сборными Украины и Японии. Команда Федора Дубровина проиграла в овертайме со счетом 3:4.

На старте первого периода японцы быстро дважды забили, однако "сине-желтые" смогли отыграться, так что на перерыв перед второй 12-минуткой команды ушли при равном счете 2:2.

Второй тайм не определил победителя. Сначала японцы снова вышли вперед, однако Антон Стрельчик, вернувшись на площадку после замены, оформил дубль.

Решающим фактором оказался золотой гол в овертайме. К сожалению, забили его более опытные японцы, ставшие паралимпийскими чемпионами. Подопечные Федора Дубровина же удовлетворились серебряными наградами.

К слову, японцы взяли реванш у украинцев за поражение (8:9) на групповом этапе. Наша команда вышла в плей-офф со второго места, а Япония — с третьего, одержав одну победу в трех матчах.

Паралимпиада-2024 — Голбол.

Финал, 5 сентября

Украина — Япония — 3:4 (2:2, 1:1, ОТ — 0:1)

Отметим, что Украина была представлена в голболе на Паралимпийских играх только во второй раз в истории после Токио-2020. Три года назад получить медаль нашим землякам не удалось.

Теперь в медальной копилке сборной Украины в Париже-2024 61 награда: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых.

За всеми важнейшими событиями седьмого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.