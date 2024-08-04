Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко претендуют на медали: онлайн-трансляция
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 будет разыгран комплект медалей в секторе женских прыжков в высоту. За награды будут бороться украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Соревнования начнутся в 20:55 по Киеву, прямая трансляция будет доступна на Суспильном и медиаплатформе MEGOGO.
Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию поединка.
Также наш сайт проводит текстовую трансляцию девятого соревновательного дня Олимпийских игр 2024.
Отметим, что, по мнению бейтингового оператора Favbet, украинка Ярослава Магучих является главной фавориткой соревнований. Коэффициент на её победу 1,22. Победа Ирины Геращенко оценивается в 35,00.
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