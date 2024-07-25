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Свитолина избрана знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады

Владислав Уткін — 25 июля, 13:58
Свитолина избрана знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина избрана флагоносцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом 29-летняя одесситка заявила в комментарии Общественное Спорт.

Церемония открытия Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

Пока неизвестно, нести Свитолина флаг самостоятельно или в паре с кем-то. Напомним, на прошлых летних Олимпийских играх в Токио флаг несли Елена Костевич (пулевая стрельба) и Богдан Никишин (фехтование). Это был первый случай, когда украинский флаг на церемонии открытия пронесли сразу два спортсмена.

Отметим, что Свитолина является бронзовым призером Олимпиады-2020. Ранее стало известно, с кем Элина сыграет в первом круге одиночного разряда турнира в Париже.

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