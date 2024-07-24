Ротань: У нас было время на исправление ошибок

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань считает, что его подопечные могли исправить ситуацию в первом матче группового этапа Олимпийских игр-2024 в Париже против Ирака (2:1).

Слова Ротаня передает Суспільне Спорт.

"Все все все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит 2-3 удара и мы проигрываем? Думаю, что здесь глобальные ошибки, детские, которые перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат. У нас есть две игры против еще более сильных команд. Следующий матч — самый главный. Должны сейчас восстановиться. Против Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме. Есть такие матчи и в них, пожалуй, нельзя кого-то критиковать. Мы его сами проиграли из-за ошибок.

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Пенальти — это наши проблемы. Мы не должны опускать руки. Мы акцентировали на этом, что проблема не в ошибках, а как мы действуем после этого. Этот факт меня разочаровал, потому что мы не поверили [в себя]. Считаю, что мы на голову или даже на две были сильнее соперника, но наши ошибки стали для нас роковыми. Мы начали переживать, спешить, нервничать. Это не нужно. Было время для их исправления. Это мне не понравилось", — сказал Ротань.

Отметим, что сборная Украины открыла счет на 53-й минуте поединка, но впоследствии из-за пенальти в исполнении Аймана Хуссейна и дальнего удара Али Джассима потерпела поражение.

В следующем матче олимпийская сборная Украины сыграет против команды Марокко. Игра состоится 27 июля и начнется в 18:00 по Киеву.

Фото — Виталий Клюев